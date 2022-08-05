Burcu Özberk Bikinisiyle Yeni Fizik Şov Yaptı! Görenler Cayır Cayır Yandı; Leopar Deseniyle Ateşleri Yükseltti! “Peri Kızı Gibisin!”
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yerini alan Burcu Özberk, yine fizik şov yaptı! Leopar desenli bir bikini giyen Burcu Özberk, görenlerin cayır cayır yanmasına neden dolu. Hayranlarından “Peri kızı gibisin” yorumlarını alan Burcu Özberk, akılları başlardan aldı götürdü! İşte Burcu Özberk’in aşırı çekici o pozları…
En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, hayat verdiği karakterle birlikte kariyerinde müthiş bir çıkış yakalamıştı. Sadece Türkiye’den değil, aynı zamanda dünya ülkelerinden binlerce hayran kazanan Burcu Özberk, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu! İşte leopar desenli bikinisiyle paylaşım yapan Burcu Özberk’in o paylaşımları…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.