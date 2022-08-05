- 05 Ağu 2022 - 21:59

Burcu Özberk Bikinisiyle Yeni Fizik Şov Yaptı! Görenler Cayır Cayır Yandı; Leopar Deseniyle Ateşleri Yükseltti! “Peri Kızı Gibisin!”

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yerini alan Burcu Özberk, yine fizik şov yaptı! Leopar desenli bir bikini giyen Burcu Özberk, görenlerin cayır cayır yanmasına neden dolu. Hayranlarından “Peri kızı gibisin” yorumlarını alan Burcu Özberk, akılları başlardan aldı götürdü! İşte Burcu Özberk’in aşırı çekici o pozları…

En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, hayat verdiği karakterle birlikte kariyerinde müthiş bir çıkış yakalamıştı. Sadece Türkiye’den değil, aynı zamanda dünya ülkelerinden binlerce hayran kazanan Burcu Özberk, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu! İşte leopar desenli bikinisiyle paylaşım yapan Burcu Özberk’in o paylaşımları…

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05 Ağu 2022 - 21:59 Ankara- Yaşam

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Burcu Özberk Bikinisiyle Yeni Fizik Şov Yaptı! Görenler Cayır Cayır Yandı; Leopar Deseniyle Ateşleri Yükseltti! “Peri Kızı Gibisin!” mask
Burcu Özberk Bikinisiyle Yeni Fizik Şov Yaptı! Görenler Cayır Cayır Yandı; Leopar Deseniyle Ateşleri Yükseltti! “Peri Kızı Gibisin!”
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