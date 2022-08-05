Burcu Özberk Bikinisiyle Yeni Fizik Şov Yaptı! Görenler Cayır Cayır Yandı; Leopar Deseniyle Ateşleri Yükseltti! “Peri Kızı Gibisin!”

En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, hayat verdiği karakterle birlikte kariyerinde müthiş bir çıkış yakalamıştı. Sadece Türkiye’den değil, aynı zamanda dünya ülkelerinden binlerce hayran kazanan Burcu Özberk, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu! İşte leopar desenli bikinisiyle paylaşım yapan Burcu Özberk’in o paylaşımları…

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