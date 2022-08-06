Aybüke Pusat’ın Bikinili Pozları Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Kalbim Sıkıştı Be Kadın!” Öyle Bir Poz Verdi Ki… Alev Alev Yaktı!

Ekranların sempatik kadın oyuncularından biri olan Aybüke Pusat, tatile çıktı. Tatillinden her anı takipçileriyle paylaşan Aybüke Pusat’tan gelen son fotoğraflar, sosyal medya kullanıcılarının aklını adeta başından aldı. Öte yandan Aybüke Pusat’ın o fotoğraflarına gelen yorumlar ise, herkesi şaşırtmaya yetti! Peki, Aybüke Pusat ne paylaştı? Aybüke Pusat, nasıl bir paylaşım yaptı? Aybüke Pusat’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…