Aybüke Pusat’ın Bikinili Pozları Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Kalbim Sıkıştı Be Kadın!” Öyle Bir Poz Verdi Ki… Alev Alev Yaktı!
Ekranların sempatik kadın oyuncularından biri olan Aybüke Pusat, tatile çıktı. Tatillinden her anı takipçileriyle paylaşan Aybüke Pusat’tan gelen son fotoğraflar, sosyal medya kullanıcılarının aklını adeta başından aldı. Öte yandan Aybüke Pusat’ın o fotoğraflarına gelen yorumlar ise, herkesi şaşırtmaya yetti! İşte detaylar...
Ekranların sempatik kadın oyuncularından biri olan Aybüke Pusat, tatile çıktı. Tatillinden her anı takipçileriyle paylaşan Aybüke Pusat’tan gelen son fotoğraflar, sosyal medya kullanıcılarının aklını adeta başından aldı. Öte yandan Aybüke Pusat’ın o fotoğraflarına gelen yorumlar ise, herkesi şaşırtmaya yetti! Peki, Aybüke Pusat ne paylaştı? Aybüke Pusat, nasıl bir paylaşım yaptı? Aybüke Pusat’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
06 Ağu 2022 - 15:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.