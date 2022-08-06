Camdaki Kız Dizisinin Masum Nalan’ı Minicik Eteğiyle Instagram’ı Salladı! “Mobese Feride Görse Bacaklarını Kırar!” Güzelliğiyle Akılları Başlardan Aldı…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi geçtiğimiz aylarda ekranlara veda etmişti. Yaz sezonun bitmesiyle birlikte ekranlara dönecek olan Camdaki Kız dizisinde masum bir karaktere hayat veren Burcu Biricik’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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