Camdaki Kız Dizisinin Masum Nalan’ı Minicik Eteğiyle Instagram’ı Salladı! “Mobese Feride Görse Bacaklarını Kırar!” Güzelliğiyle Akılları Başlardan Aldı…
Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmek nedir bilmiyor. Dizisinin sezon finali vermesiyle birlikte eşiyle tatile çıkan başarılı oyuncu, minicik eteğiyle resmen sosyal medyayı salladı! Hayranlarından “Mobese Feride görmesin” yorumlarını alan Burcu Biricik, magazin dünyasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi geçtiğimiz aylarda ekranlara veda etmişti. Yaz sezonun bitmesiyle birlikte ekranlara dönecek olan Camdaki Kız dizisinde masum bir karaktere hayat veren Burcu Biricik’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.