Acun Ilıcalı’dan Masterchef Somer Şefe Bomba Uyarı! “Söyleyene Bak!” Binlerce, Yüzbinlerce Tepki Gelince Soluğu Yanında Aldı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te son önlük için yarışmacılar kıyasıya mücadele vermişti. Domates Soslu Gnocchi (Niyokki) yapmak için ilk turda ter döken yarışmacılardan sadece Ege, Tolga, Yağmur, Seyfullah, Melih ve Yaren olmuştu. Bu isimleri ikinci turda ise mısırla en iyi özgün yemekleri çıkaracaklar ve isimlerinin yazılı önlüğü alacaklardı. Melih ise gözyaşlarına boğularak önlüğü giyen isim oldu! Masterchef yarışmasının yayınlanan bölümlerinde seyirciden gelen bir talep Acun Ilıcalı’yı harekete geçirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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