Acun Ilıcalı’dan Masterchef Somer Şefe Bomba Uyarı! “Söyleyene Bak!” Binlerce, Yüzbinlerce Tepki Gelince Soluğu Yanında Aldı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e Acun Ilıcalı’dan bomba bir hamle geldi. Somer Şef’i karşısına alan Acun Ilıcalı’dan bomba bir uyarının geldiği konuşulmaya başlandı! Acun Ilıcalı’nın sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında soluğu Masterchef stüdyosundaki Somer Şef’in odasında aldığı gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te son önlük için yarışmacılar kıyasıya mücadele vermişti. Domates Soslu Gnocchi (Niyokki) yapmak için ilk turda ter döken yarışmacılardan sadece Ege, Tolga, Yağmur, Seyfullah, Melih ve Yaren olmuştu. Bu isimleri ikinci turda ise mısırla en iyi özgün yemekleri çıkaracaklar ve isimlerinin yazılı önlüğü alacaklardı. Melih ise gözyaşlarına boğularak önlüğü giyen isim oldu! Masterchef yarışmasının yayınlanan bölümlerinde seyirciden gelen bir talep Acun Ilıcalı’yı harekete geçirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.