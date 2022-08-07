- 07 Ağu 2022 - 11:27 G: 07 Ağu 2022 - 12:06

Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi FOX TV’den Çıktı! “Efsane” Dizide Karakteri ve Kaç Bölüm Oynayacağı Ortaya Çıktı! Aşk Hayatından Sonra İş Hayatı da…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da iki kez üst üste bulunan Ayşe Yüksel’in yeni dizisi FOX TV’den çıktı. “Efsane” olarak adlandırılmış reyting rekortmeni dizide hayat vereceği karakter ve kaç bölüm oynayacağı gündeme bomba gibi düştü. Aşk hayatını yoluna koyan Yüksel’in iş hayatı içinde adımda bulunması herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına katılmayacağını dile getiren ama Acun Ilıcalı’yı kıramayan Ayşe Yüksel, 1,5 ay sonra Survivor macerasına dahil olmuştu. Yedeklerden ve geç girmesine rağmen sona kadar ilerleyen Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra “Survivor” yazısını sosyal medya hesabından kaldırmış ve Survivor defterini kapattığını göstermişti. Oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek olan Ayşe Yüksel’in yeni dizisi ortalığı inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Ağu 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Çıtır Koca” Çağlar Ökten’in Oğlu Uğruna Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu; Videolu Yanıt Geldi! Meğer… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Çıtır Koca” Çağlar Ökten’in Oğlu Uğruna Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu; Videolu Yanıt Geldi! Meğer…
Şeyma Subaşı Düğün Arifesinde Bikinisiyle Yine Olay Yarattı! Mısırlı “Giyme, Paylaşma!” Dedikçe… Karın Kaslarını Öyle Bir Sergiledi Ki… “Biraz Durul Be Kadın!” mask
Şeyma Subaşı Düğün Arifesinde Bikinisiyle Yine Olay Yarattı! Mısırlı “Giyme, Paylaşma!” Dedikçe… Karın Kaslarını Öyle Bir Sergiledi Ki… “Biraz Durul Be Kadın!”
Survivor Nisa’nın Sarı Bikinisi Tansiyonları Yükseltti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Öyle Bir Fiziği Var Ki, Görenler Cayır Cayır Yanıyor! “Vay Fıstık!” mask
Survivor Nisa’nın Sarı Bikinisi Tansiyonları Yükseltti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Öyle Bir Fiziği Var Ki, Görenler Cayır Cayır Yanıyor! “Vay Fıstık!”
Hande Erçel’in Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklatıyor! “Nasıl Bir Vicdan Bu Kadar Para Harcayabilir!” Ayakkabısı ve Çantasının Toplam Fiyatı… “Yazık Günah!” mask
Hande Erçel’in Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklatıyor! “Nasıl Bir Vicdan Bu Kadar Para Harcayabilir!” Ayakkabısı ve Çantasının Toplam Fiyatı… “Yazık Günah!”
Oğuzhan Koç Sincan'ı Salladı! Sincan Gençlik Konserleri Devam ediyor... mask
Oğuzhan Koç Sincan'ı Salladı! Sincan Gençlik Konserleri Devam ediyor...
Petek Dinçöz 3. Kez Nikah Masasın Oturuyor! 8 Yıllık Eşinden Boşanma Kararı Aldıktan Sonra Öyle Bir İsimle Evlenmeye Karar Verdi Ki… 4 Ay Farkla! mask
Petek Dinçöz 3. Kez Nikah Masasın Oturuyor! 8 Yıllık Eşinden Boşanma Kararı Aldıktan Sonra Öyle Bir İsimle Evlenmeye Karar Verdi Ki… 4 Ay Farkla!
Masterchef Başladı; Aşk Bombası Patladı! O İki İsim İlk Kez Aşklarını Haykırdılar… Şefler “Birbirlerini Seviyorlarsa Diyecek Bir Şey Yok!” Dedi… Neler Oluyor? mask
Masterchef Başladı; Aşk Bombası Patladı! O İki İsim İlk Kez Aşklarını Haykırdılar… Şefler “Birbirlerini Seviyorlarsa Diyecek Bir Şey Yok!” Dedi… Neler Oluyor?
Defne Samyeli Derin Göğüs Dekolteli Mayosuyla Yine Fizik Dersi Verdi! Leopar Desenleriyle Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “20’lik Genç Kızlara Taş Çıkarırsın!” mask
Defne Samyeli Derin Göğüs Dekolteli Mayosuyla Yine Fizik Dersi Verdi! Leopar Desenleriyle Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “20’lik Genç Kızlara Taş Çıkarırsın!”
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Frikik Vermemek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Zaten Her Şeyin Ortada!” Tepkiler Arka Arkaya! İki Parça Kıyafetle Poz Verince… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Frikik Vermemek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Zaten Her Şeyin Ortada!” Tepkiler Arka Arkaya! İki Parça Kıyafetle Poz Verince…
Camdaki Kız Dizisinin Masum Nalan’ı Minicik Eteğiyle Instagram’ı Salladı! “Mobese Feride Görse Bacaklarını Kırar!” Güzelliğiyle Akılları Başlardan Aldı… mask
Camdaki Kız Dizisinin Masum Nalan’ı Minicik Eteğiyle Instagram’ı Salladı! “Mobese Feride Görse Bacaklarını Kırar!” Güzelliğiyle Akılları Başlardan Aldı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı’dan Masterchef Somer Şefe Bomba Uyarı! “Söyleyene Bak!” Binlerce, Yüzbinlerce Tepki Gelince Soluğu Yanında Aldı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Acun Ilıcalı’dan Masterchef Somer Şefe Bomba Uyarı! “Söyleyene Bak!” Binlerce, Yüzbinlerce Tepki Gelince Soluğu Yanında Aldı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Çıtır Koca” Çağlar Ökten’in Oğlu Uğruna Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu; Videolu Yanıt Geldi! Meğer… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Çıtır Koca” Çağlar Ökten’in Oğlu Uğruna Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu; Videolu Yanıt Geldi! Meğer…
Şeyma Subaşı Düğün Arifesinde Bikinisiyle Yine Olay Yarattı! Mısırlı “Giyme, Paylaşma!” Dedikçe… Karın Kaslarını Öyle Bir Sergiledi Ki… “Biraz Durul Be Kadın!” mask
Şeyma Subaşı Düğün Arifesinde Bikinisiyle Yine Olay Yarattı! Mısırlı “Giyme, Paylaşma!” Dedikçe… Karın Kaslarını Öyle Bir Sergiledi Ki… “Biraz Durul Be Kadın!”
Survivor Nisa’nın Sarı Bikinisi Tansiyonları Yükseltti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Öyle Bir Fiziği Var Ki, Görenler Cayır Cayır Yanıyor! “Vay Fıstık!” mask
Survivor Nisa’nın Sarı Bikinisi Tansiyonları Yükseltti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Öyle Bir Fiziği Var Ki, Görenler Cayır Cayır Yanıyor! “Vay Fıstık!”
Altın Fiyatları Çakılıp Kaldı; Dipleri Görmeye Başladı! Çeyrek ve Gram Altın Alacaklara Uyarılar Arka Arkaya Geliyor! Görenler Şok İçerisinde Kaldı… mask
Altın Fiyatları Çakılıp Kaldı; Dipleri Görmeye Başladı! Çeyrek ve Gram Altın Alacaklara Uyarılar Arka Arkaya Geliyor! Görenler Şok İçerisinde Kaldı…
Hande Erçel’in Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklatıyor! “Nasıl Bir Vicdan Bu Kadar Para Harcayabilir!” Ayakkabısı ve Çantasının Toplam Fiyatı… “Yazık Günah!” mask
Hande Erçel’in Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklatıyor! “Nasıl Bir Vicdan Bu Kadar Para Harcayabilir!” Ayakkabısı ve Çantasının Toplam Fiyatı… “Yazık Günah!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL