Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi FOX TV’den Çıktı! “Efsane” Dizide Karakteri ve Kaç Bölüm Oynayacağı Ortaya Çıktı! Aşk Hayatından Sonra İş Hayatı da…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da iki kez üst üste bulunan Ayşe Yüksel’in yeni dizisi FOX TV’den çıktı. “Efsane” olarak adlandırılmış reyting rekortmeni dizide hayat vereceği karakter ve kaç bölüm oynayacağı gündeme bomba gibi düştü. Aşk hayatını yoluna koyan Yüksel’in iş hayatı içinde adımda bulunması herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına katılmayacağını dile getiren ama Acun Ilıcalı’yı kıramayan Ayşe Yüksel, 1,5 ay sonra Survivor macerasına dahil olmuştu. Yedeklerden ve geç girmesine rağmen sona kadar ilerleyen Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra “Survivor” yazısını sosyal medya hesabından kaldırmış ve Survivor defterini kapattığını göstermişti. Oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek olan Ayşe Yüksel’in yeni dizisi ortalığı inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.