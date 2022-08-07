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07 Ağu 2022 - 11:27

Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi FOX TV’den Çıktı! “Efsane” Dizide Karakteri ve Kaç Bölüm Oynayacağı Ortaya Çıktı! Aşk Hayatından Sonra İş Hayatı da…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da iki kez üst üste bulunan Ayşe Yüksel’in yeni dizisi FOX TV’den çıktı. “Efsane” olarak adlandırılmış reyting rekortmeni dizide hayat vereceği karakter ve kaç bölüm oynayacağı gündeme bomba gibi düştü. Aşk hayatını yoluna koyan Yüksel’in iş hayatı içinde adımda bulunması herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…