Hadise’nin Biricik Kocası Mehmet Dinçerler Paraya Kıydı! Kesenin Ağzını Biricik Eşi İçin Açtı, Öyle Bir Hediye Aldı Ki… “Para Var Huzur Var!”
Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Hadise ve eşi Mehmet Dinçerler, milyonları şok içerisinde bıraktı. Hadise için paraya kıyan Mehmet Dinçerler, öyle bir hediye aldı ki fiyatı görenler “Cüzdandaki elli lirayla göz göze geldik” yorumlarında bulundular! Mutlu bir evlilik içerisinde olan Hadise’nin son pozu ve hediyenin fiyatı “Milyonluk gelin” yorumlarına neden oldu!
Nisan ayında dünya evine giren ve düğününden tek bir kare görsel paylaşmayan Hadise, sessiz sedasız bir düğün yapmıştı. Eşine deliler gibi aşık olan Hadise’nin eşi tarafından hediyelere boğulması ise gündem oldu! Peki, Mehmet Dinçerler nasıl bir hediye aldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.