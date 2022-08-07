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07 Ağu 2022 - 11:56

Hadise’nin Biricik Kocası Mehmet Dinçerler Paraya Kıydı! Kesenin Ağzını Biricik Eşi İçin Açtı, Öyle Bir Hediye Aldı Ki… “Para Var Huzur Var!”

Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Hadise ve eşi Mehmet Dinçerler, milyonları şok içerisinde bıraktı. Hadise için paraya kıyan Mehmet Dinçerler, öyle bir hediye aldı ki fiyatı görenler “Cüzdandaki elli lirayla göz göze geldik” yorumlarında bulundular! Mutlu bir evlilik içerisinde olan Hadise’nin son pozu ve hediyenin fiyatı “Milyonluk gelin” yorumlarına neden oldu!