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07 Ağu 2022 - 16:36

Gönül Dağı Dilek Dantelli Elbisesiyle Yine Yaptı Yapacağını! “Taner Görse Boşar Seni!” Midi Boy Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, dantelli elbisesiyle yine yaptı yapacağını! Hayranlarından “Taner görse seni boşar” yorumlarını alan Gülsim Ali İlhan, midi boy kıyafetiyle akılları başlardan aldı götürdü! Peki, Gönül Dağı dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan nasıl bir paylaşımda bulundu?