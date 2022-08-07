Gönül Dağı Dilek Dantelli Elbisesiyle Yine Yaptı Yapacağını! “Taner Görse Boşar Seni!” Midi Boy Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, dantelli elbisesiyle yine yaptı yapacağını! Hayranlarından “Taner görse seni boşar” yorumlarını alan Gülsim Ali İlhan, midi boy kıyafetiyle akılları başlardan aldı götürdü! Peki, Gönül Dağı dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan nasıl bir paylaşımda bulundu?
Gönül Dağı dizisine girişiyle dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali İlhan, Berk Oktay’la uzun bir partnerlik yaşamıştı. Güzel oyuncu, diziden hikayesinin bitmesiyle birlikte ekranlara veda etmiş ve sevenlerini üzmüştü. Sivrihisar’dan tamamen ayrılan Gülsim Ali İlhan, sosyal medya üzerinden dantelli bir kıyafet giyerek bomba bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.