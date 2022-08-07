Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Sütyen Giymeyince Olanlar Oldu! “Her Şeyin Ortada!” Göğüslerinden Göbeğine Kadar Açılan Yırtık Elbisesiyle…
Türkiye’nin en sevilen ünlü şovmenlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in dünyalar güzeli kızı Yasmin Erbil, iç çamaşırı giymeyince olanlar oldu! Sevenlerinden “Her şeyin ortada” yorumlarını alan Yasmin Erbil, göğsünden göbeğine kadar açılan yırtık desenli elbisesiyle şoku yaşattı! İşte Yasmin Erbil’in çok konuşulan sütyensiz pozları…
En son olarak FOX TV ekranlarında yer alan Yasak Elma dizisinde Cana karakterine hayat veren Yasmin Erbil, görenleri büyülemişti. Uzun bir süredir ekranlarda olmayıp yeniden ekranlarda bulununca sevenleri adeta havalara uçmuştu ama güzel oyuncu Yasak Elma dizisinde çok az bulunmuştu. Yasak Elma dizisinden sonra tatile çıkan Yasmin Erbil, fiziğini kanıtlayan bir elbise giyerek tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.