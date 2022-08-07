Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Sütyen Giymeyince Olanlar Oldu! “Her Şeyin Ortada!” Göğüslerinden Göbeğine Kadar Açılan Yırtık Elbisesiyle…

En son olarak FOX TV ekranlarında yer alan Yasak Elma dizisinde Cana karakterine hayat veren Yasmin Erbil, görenleri büyülemişti. Uzun bir süredir ekranlarda olmayıp yeniden ekranlarda bulununca sevenleri adeta havalara uçmuştu ama güzel oyuncu Yasak Elma dizisinde çok az bulunmuştu. Yasak Elma dizisinden sonra tatile çıkan Yasmin Erbil, fiziğini kanıtlayan bir elbise giyerek tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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