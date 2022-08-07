Hande Erçel Güneşten Yanan Teniyle Yine Vücudunu Konuşturdu! Bikini İzleri Bile Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Sadece Göğüslerini Kapatan Üstüyle…
Özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Hande Erçel, güneşten yanan teniyle yine vücudunu konuşturdu! Göğüslerinde bulunan bikini izleriyle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, akılları başlardan adı götürdü. Sadece göğüslerini kapatan üstüyle fiziğini kanıtlayan Hande Erçel, gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara kısa bir ara veren Hande Erçel, ekranlarda olmayı çok özlediğini açıklamıştı. Yoğun çalışma temposuna yavaş yavaş hazırlanan Hande Erçel’in Disney Plus’la anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Dizi setlerine dönmeden önce ailesi ve arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkaran Hande Erçel’in paylaşımları akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.