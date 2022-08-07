Hande Erçel Güneşten Yanan Teniyle Yine Vücudunu Konuşturdu! Bikini İzleri Bile Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Sadece Göğüslerini Kapatan Üstüyle…

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara kısa bir ara veren Hande Erçel, ekranlarda olmayı çok özlediğini açıklamıştı. Yoğun çalışma temposuna yavaş yavaş hazırlanan Hande Erçel’in Disney Plus’la anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Dizi setlerine dönmeden önce ailesi ve arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkaran Hande Erçel’in paylaşımları akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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