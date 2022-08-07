Survivor İlayda Şeker’in Son Halini Gören Küçük Dilini Yutuyor! “Belli Ki Kocasından İzin Almış Paylaşmak İçin!” Üzerine Yapışan Elbisesiyle İncecik Belini Kanıtladı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına sporla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen katılan İlayda Şeker, uzun bir süre rakiplerine karşı savaş vermişti. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken İlayda Şeker, hem sempatik hem de sevecen tavırlarıyla yüzleri güldürüyordu. Dedesinin borçlarından bahsederek gündeme gelen İlayda Şeker’in Survivor yarışmasından sonraki hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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