Survivor İlayda Şeker’in Son Halini Gören Küçük Dilini Yutuyor! “Belli Ki Kocasından İzin Almış Paylaşmak İçin!” Üzerine Yapışan Elbisesiyle İncecik Belini Kanıtladı!
Survivor 2021 yarışmasının gözde yarışmacılarından biri olan İlayda Şeker, son haliyle hayranlarını ikiye böldü! Görenlerin küçük dilini yuttuğu İlayda Şeker’in üzerine yapışan kıyafetiyle yapmış olduğu paylaşım incecik belini kanıtlamasına yardımcı oldu. Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu olan İsmail Balaban’la evlilik yolunda ilerleyen İlayda Şeker’e “Belli ki kocasından izin almış” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına sporla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen katılan İlayda Şeker, uzun bir süre rakiplerine karşı savaş vermişti. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken İlayda Şeker, hem sempatik hem de sevecen tavırlarıyla yüzleri güldürüyordu. Dedesinin borçlarından bahsederek gündeme gelen İlayda Şeker’in Survivor yarışmasından sonraki hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.