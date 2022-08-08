- 08 Ağu 2022 - 09:26 G: 08 Ağu 2022 - 09:30

Altın Fiyatları Son Zamanların En Üst Noktasına Çıktı! Bundan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmayacak, Yatırımcı Başını Duvarlara Vuracak! Geç Kalanlar…

Altın fiyatları son zamanların resmen en üst seviyesine çıktı! Altın fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan ONS altının gelmiş olduğu nokta kafalarda karışıklıklara neden oldu. Yatırımcının başını duvarlara vuracağı ortaya çıkarken; altın almakta geç kalanlar ise sorularına cevap aramaya başladı: altın yükselmeye devam edecek mi, düşecek mi?

Geçtiğimiz haftayı hareketli bir şekilde kapatan altın, ABD tarafından iletilen iş gücü istatistikleri sonrasında çakılma yaşamıştı. Çarşamba günü yapılacak olan yeni FED toplantısından sonra altında düşüş mü yaşanacak yoksa yükseliş mi ortaya çıkacak. ABD ekonomisinin üst üste iki kez daralma kaydetmesinin ardından altındaki yükselişlere neden olmuştu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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08 Ağu 2022 - 09:26 Ankara- Yaşam

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