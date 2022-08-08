Altın Fiyatları Son Zamanların En Üst Noktasına Çıktı! Bundan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmayacak, Yatırımcı Başını Duvarlara Vuracak! Geç Kalanlar…
Altın fiyatları son zamanların resmen en üst seviyesine çıktı! Altın fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan ONS altının gelmiş olduğu nokta kafalarda karışıklıklara neden oldu. Yatırımcının başını duvarlara vuracağı ortaya çıkarken; altın almakta geç kalanlar ise sorularına cevap aramaya başladı: altın yükselmeye devam edecek mi, düşecek mi?
Geçtiğimiz haftayı hareketli bir şekilde kapatan altın, ABD tarafından iletilen iş gücü istatistikleri sonrasında çakılma yaşamıştı. Çarşamba günü yapılacak olan yeni FED toplantısından sonra altında düşüş mü yaşanacak yoksa yükseliş mi ortaya çıkacak. ABD ekonomisinin üst üste iki kez daralma kaydetmesinin ardından altındaki yükselişlere neden olmuştu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.