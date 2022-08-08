Altın Fiyatları Son Zamanların En Üst Noktasına Çıktı! Bundan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmayacak, Yatırımcı Başını Duvarlara Vuracak! Geç Kalanlar…

Geçtiğimiz haftayı hareketli bir şekilde kapatan altın, ABD tarafından iletilen iş gücü istatistikleri sonrasında çakılma yaşamıştı. Çarşamba günü yapılacak olan yeni FED toplantısından sonra altında düşüş mü yaşanacak yoksa yükseliş mi ortaya çıkacak. ABD ekonomisinin üst üste iki kez daralma kaydetmesinin ardından altındaki yükselişlere neden olmuştu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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