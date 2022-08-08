Doktorlar Dizisinin Ela’sından Bomba Karar! Tek Kalemde Sildi; Gemileri Yaktı! Sosyete Dünyası Bu Boşanmayı Konuşuyor! Meğer…
Mutlu bir evlilikleri olan Yasemin Ergene Özilhan ile İzzet Özilhan’dan takipçilerini üzecek bir haber geldi. Boşanacakları iddia edilen Yasemin Ergene Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin karşılıklı olarak yaptığı hamleler gözlerden kaçmazken, çiften bu iddialara ilişkin ilk açıklama da geldi. İşte detaylar...
Mutlu bir evlilikleri olan Yasemin Ergene Özilhan ile İzzet Özilhan’dan takipçilerini üzecek bir haber geldi. Boşanacakları iddia edilen Yasemin Ergene Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin karşılıklı olarak yaptığı hamleler gözlerden kaçmazken, çiften bu iddialara ilişkin ilk açıklama da geldi. Peki, Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan ile İzzet Özilhan boşanıyor mu? Yasemin Ergene Özilhan, boşanma iddialarına ne dedi? Yasemin Ergene Özilhan boşanacak mı? İşte, detaylar…
08 Ağu 2022 - 14:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.