Doktorlar Dizisinin Ela’sından Bomba Karar! Tek Kalemde Sildi; Gemileri Yaktı! Sosyete Dünyası Bu Boşanmayı Konuşuyor! Meğer…

Mutlu bir evlilikleri olan Yasemin Ergene Özilhan ile İzzet Özilhan’dan takipçilerini üzecek bir haber geldi. Boşanacakları iddia edilen Yasemin Ergene Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin karşılıklı olarak yaptığı hamleler gözlerden kaçmazken, çiften bu iddialara ilişkin ilk açıklama da geldi. Peki, Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan ile İzzet Özilhan boşanıyor mu? Yasemin Ergene Özilhan, boşanma iddialarına ne dedi? Yasemin Ergene Özilhan boşanacak mı? İşte, detaylar…