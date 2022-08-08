- 08 Ağu 2022 - 14:34 G: 08 Ağu 2022 - 14:44

Gülben Ergen’e Gelen Ahlaksız Teklif Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medyadan İfşa Etti; “Hiç Utanmanız Yok Mu?” Mideler Bulanıyor…

Bir süredir sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçilerinden sorular alan Gülben Ergen, aldığı sorulara samimiyet ile cevap vermesiyle dikkat çeker hale geldi. Geçtiğimiz gün takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği daha gerçekleştiren Gülben Ergen, takipçilerinden birinden çok ilginç bir talep aldı. İşte o ahlaksız teklifin detayları...

Bir süredir sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçilerinden sorular alan Gülben Ergen, aldığı sorulara samimiyet ile cevap vermesiyle dikkat çeker hale geldi. Geçtiğimiz gün takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği daha gerçekleştiren Gülben Ergen, takipçilerinden birinden çok ilginç bir talep aldı. Sosyal medya kullanıcılarının “ahlaksız teklif”     olarak değerlendirdiği o teklife Gülben Ergen’den ise, sert bir yanıt geldi. Peki, takipçileri Gülben Ergen’e ne sordu? Gülben Ergen, sorulara nasıl bir yanıt verdi? İşte, detaylar…

08 Ağu 2022 - 14:34 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kerem Bürsin Eski Aşkına Yeniden Mi Döndü? Hande Erçel’le Barıştıklarını Açıkladıktan Sonra Öyle Bir Hamle Geldi Ki, Akıl Beyin Yandı! Evlenecekleri Konuşuluyordu… mask
Kerem Bürsin Eski Aşkına Yeniden Mi Döndü? Hande Erçel’le Barıştıklarını Açıkladıktan Sonra Öyle Bir Hamle Geldi Ki, Akıl Beyin Yandı! Evlenecekleri Konuşuluyordu…
Doktorlar Dizisinin Ela’sından Bomba Karar! Tek Kalemde Sildi; Gemileri Yaktı! Sosyete Dünyası Bu Boşanmayı Konuşuyor! Meğer… mask
Doktorlar Dizisinin Ela’sından Bomba Karar! Tek Kalemde Sildi; Gemileri Yaktı! Sosyete Dünyası Bu Boşanmayı Konuşuyor! Meğer…
Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy'dan Nostaljik Beach Defilesi... mask
Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy'dan Nostaljik Beach Defilesi...
Gizli Saklı Dizisinin Aşkı Gerçek Çıktı! Öyle Bir Yere Tatile Gittiler Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Her Şey Tek Tek Belgelendi!  mask
Gizli Saklı Dizisinin Aşkı Gerçek Çıktı! Öyle Bir Yere Tatile Gittiler Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Her Şey Tek Tek Belgelendi! 
Meryem Uzerli Yatağının Üzerinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Bacağını Yukarı Kaldırınca Her Şeyi Belli Oldu! “Yandı Buralar Hürrem Hanım!” mask
Meryem Uzerli Yatağının Üzerinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Bacağını Yukarı Kaldırınca Her Şeyi Belli Oldu! “Yandı Buralar Hürrem Hanım!”
Burcu Özberk’in Dekolteli Pozları Yine Kasıp Kavurdu! “Pantolonu Neden Göğsüne Kadar Çekti!” İç Çamaşırı Giymeyince Kan Ter İçerisinde Bıraktı! mask
Burcu Özberk’in Dekolteli Pozları Yine Kasıp Kavurdu! “Pantolonu Neden Göğsüne Kadar Çekti!” İç Çamaşırı Giymeyince Kan Ter İçerisinde Bıraktı!
Seray Sever’den Yürekleri Sızlatacak Açıklama! Birkaç Ay Önce Babasını Kaybetmişti, İkiz Çocuklarını Yanına Alıp Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Seray Sever’den Yürekleri Sızlatacak Açıklama! Birkaç Ay Önce Babasını Kaybetmişti, İkiz Çocuklarını Yanına Alıp Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’a Darbe Üzerine Darbe! “İsterse Neden Boşandığımızı Açıklar” Demişti, Cevabı Olay Yarattı! mask
Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’a Darbe Üzerine Darbe! “İsterse Neden Boşandığımızı Açıklar” Demişti, Cevabı Olay Yarattı!
Demet Akalın’ın Vücudu Daha Fazla Dayanamadı! Son Durumu Hiç İyi Değil, Soluklar Hastanede Alınmış! O Olaydan Sonra… mask
Demet Akalın’ın Vücudu Daha Fazla Dayanamadı! Son Durumu Hiç İyi Değil, Soluklar Hastanede Alınmış! O Olaydan Sonra…
İsmail Hacıoğlu’nun Babasını Duyan Gören Ağzını Şaşkınlıktan Kapatamıyor! Meğer Kendisinden Bile Daha Ünlüymüş! “Yok Artık!” mask
İsmail Hacıoğlu’nun Babasını Duyan Gören Ağzını Şaşkınlıktan Kapatamıyor! Meğer Kendisinden Bile Daha Ünlüymüş! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gülben Ergen’e Gelen Ahlaksız Teklif Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medyadan İfşa Etti; “Hiç Utanmanız Yok Mu?” Mideler Bulanıyor… mask
Gülben Ergen’e Gelen Ahlaksız Teklif Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medyadan İfşa Etti; “Hiç Utanmanız Yok Mu?” Mideler Bulanıyor…
Kerem Bürsin Eski Aşkına Yeniden Mi Döndü? Hande Erçel’le Barıştıklarını Açıkladıktan Sonra Öyle Bir Hamle Geldi Ki, Akıl Beyin Yandı! Evlenecekleri Konuşuluyordu… mask
Kerem Bürsin Eski Aşkına Yeniden Mi Döndü? Hande Erçel’le Barıştıklarını Açıkladıktan Sonra Öyle Bir Hamle Geldi Ki, Akıl Beyin Yandı! Evlenecekleri Konuşuluyordu…
Doktorlar Dizisinin Ela’sından Bomba Karar! Tek Kalemde Sildi; Gemileri Yaktı! Sosyete Dünyası Bu Boşanmayı Konuşuyor! Meğer… mask
Doktorlar Dizisinin Ela’sından Bomba Karar! Tek Kalemde Sildi; Gemileri Yaktı! Sosyete Dünyası Bu Boşanmayı Konuşuyor! Meğer…
A101’den Dev İndirim! Makarna Çeşitleri, Domates Salçası, Bakliyat Çeşitleri, Baharatlar 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’den Satışa Sunuluyor! İşte İnanılmaz İndirimlerin Olduğu O liste! mask
A101’den Dev İndirim! Makarna Çeşitleri, Domates Salçası, Bakliyat Çeşitleri, Baharatlar 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’den Satışa Sunuluyor! İşte İnanılmaz İndirimlerin Olduğu O liste!
Gizli Saklı Dizisinin Aşkı Gerçek Çıktı! Öyle Bir Yere Tatile Gittiler Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Her Şey Tek Tek Belgelendi!  mask
Gizli Saklı Dizisinin Aşkı Gerçek Çıktı! Öyle Bir Yere Tatile Gittiler Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Her Şey Tek Tek Belgelendi! 
Meryem Uzerli Yatağının Üzerinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Bacağını Yukarı Kaldırınca Her Şeyi Belli Oldu! “Yandı Buralar Hürrem Hanım!” mask
Meryem Uzerli Yatağının Üzerinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Bacağını Yukarı Kaldırınca Her Şeyi Belli Oldu! “Yandı Buralar Hürrem Hanım!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL