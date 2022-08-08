- 08 Ağu 2022 - 23:17

Aslı Enver’in Yeni Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Murat Boz Bu Olaya Çok Bozulabilir! Boylu Poslu… “Sonunda Yanına Yakışanı Bulmuşsun!”

Ekranların popüler isimlerinden biri olan ve en son Disney Plus isimli dijital yayın platformunun yetenek yüzü unvanını alan Aslı Enver, iş dünyasındaki başarısını, aşk dünyasına taşıdı. Yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilen oyuncu Aslı Enver ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ekranların popüler isimlerinden biri olan ve en son Disney Plus isimli dijital yayın platformunun yetenek yüzü unvanını alan Aslı Enver, iş dünyasındaki başarısını, aşk dünyasına taşıdı. Yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilen oyuncu Aslı Enver, yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi! Peki, Aslı Enver’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Aslı Enver’in yeni sevgilisi kim, ünlü mü? İşte, detaylar...

08 Ağu 2022 - 23:17 - Magazin

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