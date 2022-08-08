Aslı Enver’in Yeni Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Murat Boz Bu Olaya Çok Bozulabilir! Boylu Poslu… “Sonunda Yanına Yakışanı Bulmuşsun!”
Ekranların popüler isimlerinden biri olan ve en son Disney Plus isimli dijital yayın platformunun yetenek yüzü unvanını alan Aslı Enver, iş dünyasındaki başarısını, aşk dünyasına taşıdı. Yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilen oyuncu Aslı Enver ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların popüler isimlerinden biri olan ve en son Disney Plus isimli dijital yayın platformunun yetenek yüzü unvanını alan Aslı Enver, iş dünyasındaki başarısını, aşk dünyasına taşıdı. Yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilen oyuncu Aslı Enver, yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi! Peki, Aslı Enver’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Aslı Enver’in yeni sevgilisi kim, ünlü mü? İşte, detaylar...
08 Ağu 2022 - 23:17 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.