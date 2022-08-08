Migros İndirim Bombasını Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jeli Fiyatları Düştü! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Satılıyor!
Ülkemizde en yaygın market zincirlerinden olan Migros sahip olduğu çeşitli ürünler ile müşterilerine olan hitabetini her geçen gün artırırken, yaptığı indirimler ile de beğenileri toplamaya devam ediyor. Bu bağlamda birçok üründe yine indirime giden Migros’un ise kampanyalı ürünleri merak ediliyor. İşte Migros’taki indirim dolu ürün listesi.
Ülkemizde yaşanan enflasyon ve kurlardaki yükselmeler nedeni ile insan hayatında yer edinmiş birçok üründe yaşanan fiyat yükselmeleri hayli can sıkmakta. Her gün yenisi duyurulan zamlar nedeni ile vatandaşlar sıkıntı çekerken en çok temel ihtiyaç ürünlerine yöneliyor.
İnsan hayatının devam ettirilebilmesi için gerekli olan en temel gereksinimlerden olan gıda ürünlerinde yaşanan fiyat yükselişleri de vatandaşları en çok üzen konular arasında. Ancak Migros market yaşanan pahalılıklara ve diğer marketlere inat Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jeli gibi ürünlere inanılmaz indirimler getirildi. İşte Migros’un merak edilen indirim indirimlerle dolu listesi.
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08 Ağu 2022 - 21:36 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.