Migros İndirim Bombasını Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jeli Fiyatları Düştü! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Satılıyor!

Ülkemizde yaşanan enflasyon ve kurlardaki yükselmeler nedeni ile insan hayatında yer edinmiş birçok üründe yaşanan fiyat yükselmeleri hayli can sıkmakta. Her gün yenisi duyurulan zamlar nedeni ile vatandaşlar sıkıntı çekerken en çok temel ihtiyaç ürünlerine yöneliyor.

İnsan hayatının devam ettirilebilmesi için gerekli olan en temel gereksinimlerden olan gıda ürünlerinde yaşanan fiyat yükselişleri de vatandaşları en çok üzen konular arasında. Ancak Migros market yaşanan pahalılıklara ve diğer marketlere inat Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jeli gibi ürünlere inanılmaz indirimler getirildi. İşte Migros’un merak edilen indirim indirimlerle dolu listesi.

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