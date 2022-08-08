- 08 Ağu 2022 - 16:57 G: 08 Ağu 2022 - 17:15

Senden Daha Güzel’in Efsun’u Yürekleri Hoplattı! Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Kuğu Gibi Süzüldü, Görenler Hayran Kaldı! “Analar Neler Doğuruyor!”

FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizileri arasında yerini alan Senden Daha Güzel dizisinde hayat verdiği Efsun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cemre Baysel, yürekleri hop indirdi hop kaldırdı! Göğüs dekolteli kıyafetiyle kuğu gibi süzülen Cemre Baysel, görenlerin kendisine hayran kalmasına neden oldu! “Analar neler doğruyor” yorumlarını alan güzel oyuncu, sosyal medyanın altını üstüne getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Kaya Oktu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Senden Daha Güzel dizisi, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizide Efsun isimli bir doktoru canlandıran Cemre Baysel ise sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla gündem oluyor. Beyazlar içerisinde bir paylaşımda bulunan Cemre Baysel, binlerce yorum aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Ağu 2022 - 16:57 Ankara- Yaşam

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Senden Daha Güzel’in Efsun’u Yürekleri Hoplattı! Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Kuğu Gibi Süzüldü, Görenler Hayran Kaldı! “Analar Neler Doğuruyor!” mask
Senden Daha Güzel’in Efsun’u Yürekleri Hoplattı! Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Kuğu Gibi Süzüldü, Görenler Hayran Kaldı! “Analar Neler Doğuruyor!”
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