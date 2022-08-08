Senden Daha Güzel’in Efsun’u Yürekleri Hoplattı! Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Kuğu Gibi Süzüldü, Görenler Hayran Kaldı! “Analar Neler Doğuruyor!”

Başrollerinde Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Kaya Oktu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Senden Daha Güzel dizisi, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizide Efsun isimli bir doktoru canlandıran Cemre Baysel ise sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla gündem oluyor. Beyazlar içerisinde bir paylaşımda bulunan Cemre Baysel, binlerce yorum aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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