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08 Ağu 2022 - 17:53

Survivor Batuhan’a Denilmeyen Laf Kalmadı! 3 Milyon Liralık Aracın Burnundan Fitil Fitil Geldiği Yetmedi, Şimdide Bu Çıktı! “Acun Seni Kaç Liraya Susturdu!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor bitti ama olayları bitmek nedir bilmiyor! En son olarak Acun Ilıcalı’yla dava açacağı yönde iddialarla gündeme gelen Batuhan Karacakaya’ya denilmedik laf kalmadı! 3 milyonluk araç, burnundan fitil fitil gelince artık vazgeçen Batuhan Karacakaya, şimdide hayatının şokunu yaşamaya başladı. Dava gibi bir olayın söz konusu olmadığını açıklayan Batuhan Karacakaya’ya “Acun seni kaç liraya susturdu?” yorumları yapıldı. Peki, neler oluyor?