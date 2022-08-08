- 08 Ağu 2022 - 17:53 G: 08 Ağu 2022 - 18:05

Survivor Batuhan’a Denilmeyen Laf Kalmadı! 3 Milyon Liralık Aracın Burnundan Fitil Fitil Geldiği Yetmedi, Şimdide Bu Çıktı! “Acun Seni Kaç Liraya Susturdu!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor bitti ama olayları bitmek nedir bilmiyor! En son olarak Acun Ilıcalı’yla dava açacağı yönde iddialarla gündeme gelen Batuhan Karacakaya’ya denilmedik laf kalmadı! 3 milyonluk araç, burnundan fitil fitil gelince artık vazgeçen Batuhan Karacakaya, şimdide hayatının şokunu yaşamaya başladı. Dava gibi bir olayın söz konusu olmadığını açıklayan Batuhan Karacakaya’ya “Acun seni kaç liraya susturdu?” yorumları yapıldı. Peki, neler oluyor?

Survivor All Star yarışmasından 3. olarak ayrılan Batuhan Karakacaya, annesinin attığı tweet’le herkesi şok etmişti. Anne Karacakaya, Acun Ilıcalı’yı hedef alarak; “Oğlumun hakkı yenildi!” deyince Acun Ilıcalı çıldırmıştı. Survivor Ekstra masasında “Kimse bizim namusumuza laf edemez! Mahkemeye veririm, çatır çatır kazanırım” açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine Acun Ilıcalı’nın Batuhan Karacakaya’dan aracı almaya karar verdiği gündeme gelmiş, çok geçmeden Batuhan Karacakaya’nın Acun Ilıcalı’ya dava açtığına dair iddialar gündeme gelmişti. Peki, neler oluyor?

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08 Ağu 2022 - 17:53 Ankara- Yaşam

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