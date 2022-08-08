Survivor Nisa’nın Yeni Halini Tanımak Mümkün Değil! Saçı Başı Komple Değişti; Minicik Şortuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Ogeday Evlenmeden İki Kere Düşün!”
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da adını “All Star 2022 Şampiyonu” olarak altın harflerle tarihe kazıyan Nisa Bölükbaşı’nın yeni halini gören küçük dilini yuttu! Saçını, başını, tarzını her şeyini komple değiştiren Nisa Bölükbaşı, minicik bir şort giyerek sevenlerine öyle bir poz verdi ki, sevgilisi Ogeday Girişken için arka arkaya yorumlar yapıldı! İşte milyonlara “Evlenmeden önce iki kez düşün Ogeday” yorumlarını yaptıran Nisa Bölükbaşı’nın yeni tarzı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olmuştu. Milyonlarca hayranının desteği sayesinde “Survivor All Star 2022 Şampiyonu” unvanını alan Nisa Bölükbaşı, yarışmada sonra bambaşka işlerle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Peki, Survivor Nisa, nasıl bir değişime imzasını attı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.