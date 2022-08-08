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08 Ağu 2022 - 21:33

Survivor Nisa’nın Yeni Halini Tanımak Mümkün Değil! Saçı Başı Komple Değişti; Minicik Şortuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Ogeday Evlenmeden İki Kere Düşün!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da adını “All Star 2022 Şampiyonu” olarak altın harflerle tarihe kazıyan Nisa Bölükbaşı’nın yeni halini gören küçük dilini yuttu! Saçını, başını, tarzını her şeyini komple değiştiren Nisa Bölükbaşı, minicik bir şort giyerek sevenlerine öyle bir poz verdi ki, sevgilisi Ogeday Girişken için arka arkaya yorumlar yapıldı! İşte milyonlara “Evlenmeden önce iki kez düşün Ogeday” yorumlarını yaptıran Nisa Bölükbaşı’nın yeni tarzı…