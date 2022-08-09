Çılgın Dondurmacı'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Evli Mi, Sevgilisi Var Mı?

Antalya’da dondurma satan ve dondurma satarken farklı bir tarz benimseyen Çılgın Dondurmacı, sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Şimdilerde sosyal medyaya damgasını vuran Çılgın Dondurmacı’nın bir klipte eşi ile oynadığı iddia edildi. O iddialara ise, yanıt gecikmedi! Peki, Çılgın Dondurmacı kim, ismi ne, nerede? Çılgın Dondurmacı'nın eşi kim? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

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