Çılgın Dondurmacı'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Evli Mi, Sevgilisi Var Mı?
Antalya’da dondurma satan ve dondurma satarken farklı bir tarz benimseyen Çılgın Dondurmacı, sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Şimdilerde sosyal medyaya damgasını vuran Çılgın Dondurmacı’nın bir klipte eşi ile oynadığı iddia edildi. İşte o iddia ve detaylar...
Antalya’da dondurma satan ve dondurma satarken farklı bir tarz benimseyen Çılgın Dondurmacı, sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Şimdilerde sosyal medyaya damgasını vuran Çılgın Dondurmacı’nın bir klipte eşi ile oynadığı iddia edildi. O iddialara ise, yanıt gecikmedi! Peki, Çılgın Dondurmacı kim, ismi ne, nerede? Çılgın Dondurmacı'nın eşi kim? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
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09 Ağu 2022 - 10:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.