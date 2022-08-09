- 09 Ağu 2022 - 10:47 G: 09 Ağu 2022 - 10:52

Kusursuz Kiracı Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Kusursuz Kiracı Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Kusursuz Kiracı Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…

Yaz sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşmaya başlayan televizyon ekranları, bir yandan da yeni sezon dizilerini bir bir seyircisine tanıtmaya başladı. O dizilerden biri olan ve uzunca süredir ekranlara gelmesi beklenen Kusursuz Kiracı dizisi, ilk tanıtım fragmanı ile televizyon seyircisini adeta etkisi altına aldı. İşte Kusursuz Kiracı dizisi ile ilgili merak edilen detaylar...

Yaz sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşmaya başlayan televizyon ekranları, bir yandan da yeni sezon dizilerini bir bir seyircisine tanıtmaya başladı. O dizilerden biri olan ve uzunca süredir ekranlara gelmesi beklenen Kusursuz Kiracı dizisi, ilk tanıtım fragmanı ile televizyon seyircisini adeta etkisi altına aldı. Çekim mekanlarından oyuncularına kadar her bir detayı ile ilgi çeken Kusursuz Kiracı dizisinin yayın günü ise, en çok merak edilen konu oldu. Peki, Kusursuz Kiracı hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Kusursuz Kiracı dizisi nerede çekiliyor? İşte Kusursuz Kiracı dizisinin konusu ve oyuncuları…

09 Ağu 2022 - 10:47 - Dizi Haberleri

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