Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Ölümcül Darbe! Bundan Sonra Birbirlerinin Yüzüne Bile Bakmayacaklar... 60 Bin Dolarlık Yüzük Bile Unutuldu! İşte Son Yaşananlar...

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile dikkat çeken, ünü yalnızca Türkiye’de değil dünyada bilinen Demet Özdemir ve sevilen şarkıların mimarı, eğlenceli karakterlere hayat verdiği rollerle oyunculuğundan söz ettiren Oğuzhan Koç bir süredir birlikteydi. Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çift ilk adımı attı ve nişan yüzüklerini parmaklarına taktı. Tüm bunlar bir yana dursun ikili her konuda gündemde kalmaya devam ediyor. Şimdiyse Koç, Demet Özdemir’in Dünyayla Benim Aramda dizisinin ardından yeni bir film çekeceğini duyurdu. Buğra Gülsoy’la sahnelerde yakınlığı dikkat çeken Özdemir uzunca bir süre bu konuyla gündemde kalmıştı. Bundan dolayı Oğuzhan Koç’un sessiz bir savaş başlattığı iddialarıysa akılları karıştırdı...