Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Ölümcül Darbe! Bundan Sonra Birbirlerinin Yüzüne Bile Bakmayacaklar... 60 Bin Dolarlık Yüzük Bile Unutuldu! İşte Son Yaşananlar...
Güzelliğiyle yediden yetmişe herkesi büyüleyen Demet Özdemir ve şarkılarıyla ruhumuz dokunan Oğuzhan Koç’tan sevindiren haberler art arda gelirken bu sefer kritik bir konu gündeme geldi. Oğuzhan Koç sosyal paylaşım hesabından yeni film geleceğine dair paylaşım yapmasıyla iddialar da beraberinde geldi. Gelin, konuya ilişkin iddia ve detaylara daha yakından bakalım...
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile dikkat çeken, ünü yalnızca Türkiye’de değil dünyada bilinen Demet Özdemir ve sevilen şarkıların mimarı, eğlenceli karakterlere hayat verdiği rollerle oyunculuğundan söz ettiren Oğuzhan Koç bir süredir birlikteydi. Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çift ilk adımı attı ve nişan yüzüklerini parmaklarına taktı. Tüm bunlar bir yana dursun ikili her konuda gündemde kalmaya devam ediyor. Şimdiyse Koç, Demet Özdemir’in Dünyayla Benim Aramda dizisinin ardından yeni bir film çekeceğini duyurdu. Buğra Gülsoy’la sahnelerde yakınlığı dikkat çeken Özdemir uzunca bir süre bu konuyla gündemde kalmıştı. Bundan dolayı Oğuzhan Koç’un sessiz bir savaş başlattığı iddialarıysa akılları karıştırdı...
09 Ağu 2022 - 16:12 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.