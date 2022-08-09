Sabahların Sultanı Çiçeği Burnunda Gelin Seda Sayan Eğlencenin Dozunu Kaçırdı! Kendinden 25 Yaş Küçük Eşi Ne Yapacağını Şaşırdı...“İyi Ki Safiye Oradaydı”
Geçtiğimiz aylardan kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikâh masasına oturup mutluluğa “evet” diyen Seda Sayan bitmek bilmeyen balayı çiftlerinden birisiydi. Bir gün orada bir gün burada tatil yapan Sayan, Eğlencenin Dozunu Kaçırdı! Konuya ve iddialara dair tüm detayları sizin için araştırdık...
Ünlü sanatçı Seda Sayan hem sosyal medya hem de magazin gündemini sarsacak paylaşımlar yaparken şimdide sağlığıyla gündemde yerini aldı. 7. Kez bir yastığa baş koymak için evlenen çiçeği burnunda gelin Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ve yakın arkadaşı Safiye Soyman’la birlikte şuanda tatilin keyfini çıkarıyor. Keyfin ölçüsünü biraz fazla kaçırdığı iddia edilen Seda Sayan sosyal medyada atılan tweetlere göre sıcak havada çok fazla alkol tükettiği için Eğlencenin Dozunu Kaçırdı! Bu iddiaların nereden geldiğini öğrenince şok olacaksınız...
09 Ağu 2022 - 21:18 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.