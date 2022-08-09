Sabahların Sultanı Çiçeği Burnunda Gelin Seda Sayan Eğlencenin Dozunu Kaçırdı! Kendinden 25 Yaş Küçük Eşi Ne Yapacağını Şaşırdı...“İyi Ki Safiye Oradaydı”

Ünlü sanatçı Seda Sayan hem sosyal medya hem de magazin gündemini sarsacak paylaşımlar yaparken şimdide sağlığıyla gündemde yerini aldı. 7. Kez bir yastığa baş koymak için evlenen çiçeği burnunda gelin Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ve yakın arkadaşı Safiye Soyman’la birlikte şuanda tatilin keyfini çıkarıyor. Keyfin ölçüsünü biraz fazla kaçırdığı iddia edilen Seda Sayan sosyal medyada atılan tweetlere göre sıcak havada çok fazla alkol tükettiği için Eğlencenin Dozunu Kaçırdı! Bu iddiaların nereden geldiğini öğrenince şok olacaksınız...