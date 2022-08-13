- 13 Ağu 2022 - 22:13

Alişan’ın Eşi Buse Varol Öyle Bir Nispet Yaptı Ki, Dağ Taş İkiye Ayrıldı! Alişan Bu Olayın Altında Kalmayabilir; Elti ve Kaynana Krizi…

Aşklarıyla milyonlara örnek olan Alişan ve eşi Buse Varol, öyle bir nispet görseli paylaştılar ki, dağ taş resmen ikiye ayrıldı! Alişan’ın bu görsel sonunda daha fazla dayanmayacağı ve tüm akrabalarına resti çekeceği iddia edildi! Elti ve kaynana krizi yaşayan Buse Varol, tüm cümle aleme öyle bir kanıt sundu ki…

Son zamanlarda sık sık evliliğiyle alakalı yaşadığı sorunlar ile gündeme gelen ünlü sanatçı Alişan’ın eşi oyuncu Buse Varol son paylaşımıyla görenleri hayrete düşürdü. Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabını bir hayli aktif kullanan güzel oyuncu Buse Varol’un geçtiğimiz günlerde ailecek çıktıkları tatilden bikinili paylaşım yaparak takipçilerinin aklına Alişan’ın bu konuda ne düşüneceğini ve ikilinin aralarının bozuk olup olmadığı sorusunu getirmişti. Peki, neler oluyor?

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13 Ağu 2022 - 22:13 Ankara- Yaşam

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