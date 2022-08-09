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09 Ağu 2022 - 23:53

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Ayrılık İddialarına Bomba Yanıt! Boşanacakları Gündeme Gelince; Şok Etti, Ortalığı İnletti! Instagram Sallanıyor…

Ünlü ve güzel oyuncu Buse Varol Instagram’da adeta bir fenomen haline gelmiş durumda. Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken, kıyafetlerinin yanı sıra fiziğiyle de hem sosyal medya hem de magazin gündeminde geniş yer tutuyor. Buse Varol şu sıralar eşi ve çocuklarıyla tatilde. Tatilden ise pozlar art arda geldi. Buse Varol tarafından paylaşılan bikinili fotoğraflara ise Alişan’ın ne tepki vereceği merak konusuydu. Ortaya çıkan ayrılık iddialarınaysa sarmaş dolaş pozlarla yanıt verildi.