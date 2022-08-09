- 09 Ağu 2022 - 23:53 G: 09 Ağu 2022 - 23:55

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Ayrılık İddialarına Bomba Yanıt! Boşanacakları Gündeme Gelince; Şok Etti, Ortalığı İnletti! Instagram Sallanıyor…

Ünlü ve güzel oyuncu Buse Varol Instagram’da adeta bir fenomen haline gelmiş durumda. Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken, kıyafetlerinin yanı sıra fiziğiyle de hem sosyal medya hem de magazin gündeminde geniş yer tutuyor. Buse Varol şu sıralar eşi ve çocuklarıyla tatilde. Tatilden ise pozlar art arda geldi. Buse Varol tarafından paylaşılan bikinili fotoğraflara ise Alişan’ın ne tepki vereceği merak konusuydu. Ortaya çıkan ayrılık iddialarınaysa sarmaş dolaş pozlarla yanıt verildi.

Son zamanlarda sık sık evliliğiyle alakalı yaşadığı sorunlar ile gündeme gelen ünlü sanatçı Alişan’ın eşi oyuncu Buse Varol son paylaşımıyla görenleri hayrete düşürdü. Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabını bir hayli aktif kullanan güzel oyuncu Buse Varol’un geçtiğimiz günlerde ailecek çıktıkları tatilden bikinili paylaşım yaparak takipçilerinin aklına Alişan’ın bu konuda ne düşüneceğini ve ikilinin aralarının bozuk olup olmadığı sorusunu getirmişti.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Ağu 2022 - 23:53 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bülent Ersoy’a Verilen Hediyenin Değeri Dudak Uçuklattı! Hayranından Şaşırtan Jest! Ham Altın Hediye Etti... mask
Bülent Ersoy’a Verilen Hediyenin Değeri Dudak Uçuklattı! Hayranından Şaşırtan Jest! Ham Altın Hediye Etti...
İrem Derici'den Kötü Haber: İrem Derici Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Şarkıcı İrem Derici Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
İrem Derici'den Kötü Haber: İrem Derici Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Şarkıcı İrem Derici Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Aziz Dizisinden Kriz Yaratan Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… Aziz Payidar Diziden Ayrılıyor Mu? mask
Aziz Dizisinden Kriz Yaratan Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… Aziz Payidar Diziden Ayrılıyor Mu?
Güldür Güldür’ün En Büyük Oyuncusu Naime Ecem Erkek ile İlgili İnanılmaz Gerçek! Bakın Eski Kocası Kimmiş! İnanılamıyor… mask
Güldür Güldür’ün En Büyük Oyuncusu Naime Ecem Erkek ile İlgili İnanılmaz Gerçek! Bakın Eski Kocası Kimmiş! İnanılamıyor…
Demet Akalın Zor Kurtuldu! Az Kalsın Kariyerini Bitiriyordu! Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! İnsanlar Resmen Ne Yapacağını Şaşırdı! Şampanya… mask
Demet Akalın Zor Kurtuldu! Az Kalsın Kariyerini Bitiriyordu! Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! İnsanlar Resmen Ne Yapacağını Şaşırdı! Şampanya…
Mine Tugay Tekrardan Ortalığı Resmen Yakıp, Yıkıp Ateşe Verdi! Böyle Bir Fotoğraf Daha Önce Hiç Paylaşmamıştı… İnanılmaz Anlar Yaşandı! mask
Mine Tugay Tekrardan Ortalığı Resmen Yakıp, Yıkıp Ateşe Verdi! Böyle Bir Fotoğraf Daha Önce Hiç Paylaşmamıştı… İnanılmaz Anlar Yaşandı!
Melis Sezen Yine, Yeni, Yeniden Affetmedi! Yatağa Çıktı ve Öyle Fotoğraflar Çekti ki; Görenlerin Resmen Eli Kolu Titredi! Bembeyaz… “Böyle Cesaret Görülmedi” mask
Melis Sezen Yine, Yeni, Yeniden Affetmedi! Yatağa Çıktı ve Öyle Fotoğraflar Çekti ki; Görenlerin Resmen Eli Kolu Titredi! Bembeyaz… “Böyle Cesaret Görülmedi”
Hande Erçel Göğüs Dekolteli Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Kerem Bürsin Kaybettiğine Baksa, Hüngür Hüngür Ağlar! Sana Ne Oldu Hande? mask
Hande Erçel Göğüs Dekolteli Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Kerem Bürsin Kaybettiğine Baksa, Hüngür Hüngür Ağlar! Sana Ne Oldu Hande?
Alparslan Büyük Selçuklu’da Fahriye Evcen’in Yerini Dolduran Kayra Zabcı Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Barış Arduç ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer mask
Alparslan Büyük Selçuklu’da Fahriye Evcen’in Yerini Dolduran Kayra Zabcı Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Barış Arduç ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer
Selin Ciğerci’nin Eşi Gökhan Çıra ile Mesajları İfşa Olan Kardeniz Kılıç Bakın Kaç Yaşındaymış? Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Kardeniz Kılıç Öğrenci Mi, Aslen Nereli, Boy ve Kilosu Kaç? mask
Selin Ciğerci’nin Eşi Gökhan Çıra ile Mesajları İfşa Olan Kardeniz Kılıç Bakın Kaç Yaşındaymış? Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Kardeniz Kılıç Öğrenci Mi, Aslen Nereli, Boy ve Kilosu Kaç?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Ayrılık İddialarına Bomba Yanıt! Boşanacakları Gündeme Gelince; Şok Etti, Ortalığı İnletti! Instagram Sallanıyor… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Ayrılık İddialarına Bomba Yanıt! Boşanacakları Gündeme Gelince; Şok Etti, Ortalığı İnletti! Instagram Sallanıyor…
Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor! mask
Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor!
Aşkta En Fedakar Burçlar Belli Oldu! İşte Sevgilisinin Kredisine Bile Kefil Olacak Kadar Gözünü Kara O Burçlar… mask
Aşkta En Fedakar Burçlar Belli Oldu! İşte Sevgilisinin Kredisine Bile Kefil Olacak Kadar Gözünü Kara O Burçlar…
Bülent Ersoy’a Verilen Hediyenin Değeri Dudak Uçuklattı! Hayranından Şaşırtan Jest! Ham Altın Hediye Etti... mask
Bülent Ersoy’a Verilen Hediyenin Değeri Dudak Uçuklattı! Hayranından Şaşırtan Jest! Ham Altın Hediye Etti...
Araç Sahiplerine (BUGÜN) Dev İndirim Müjdesi! Motorin Litre Fiyatları Tam Tamına Toplamda 2.20 TL Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 10 Ağustos Benzin, Motorin, LPG Fiyat Listesi! mask
Araç Sahiplerine (BUGÜN) Dev İndirim Müjdesi! Motorin Litre Fiyatları Tam Tamına Toplamda 2.20 TL Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 10 Ağustos Benzin, Motorin, LPG Fiyat Listesi!
İrem Derici'den Kötü Haber: İrem Derici Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Şarkıcı İrem Derici Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
İrem Derici'den Kötü Haber: İrem Derici Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Şarkıcı İrem Derici Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL