Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Ayrılık İddialarına Bomba Yanıt! Boşanacakları Gündeme Gelince; Şok Etti, Ortalığı İnletti! Instagram Sallanıyor…
Ünlü ve güzel oyuncu Buse Varol Instagram’da adeta bir fenomen haline gelmiş durumda. Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken, kıyafetlerinin yanı sıra fiziğiyle de hem sosyal medya hem de magazin gündeminde geniş yer tutuyor. Buse Varol şu sıralar eşi ve çocuklarıyla tatilde. Tatilden ise pozlar art arda geldi. Buse Varol tarafından paylaşılan bikinili fotoğraflara ise Alişan’ın ne tepki vereceği merak konusuydu. Ortaya çıkan ayrılık iddialarınaysa sarmaş dolaş pozlarla yanıt verildi.
Son zamanlarda sık sık evliliğiyle alakalı yaşadığı sorunlar ile gündeme gelen ünlü sanatçı Alişan’ın eşi oyuncu Buse Varol son paylaşımıyla görenleri hayrete düşürdü. Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabını bir hayli aktif kullanan güzel oyuncu Buse Varol’un geçtiğimiz günlerde ailecek çıktıkları tatilden bikinili paylaşım yaparak takipçilerinin aklına Alişan’ın bu konuda ne düşüneceğini ve ikilinin aralarının bozuk olup olmadığı sorusunu getirmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.