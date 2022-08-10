Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan Arasında Kıyamet Koptu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Yaşananlar Akıl Karı Değil! Neler Oluyor?
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinin yaklaşık iki yıllık bir beraberlikleri geçtiğimiz günlerde noktalandı. Tam düğün yapılacak derken, çiftten beklenmeyen bir hareketle ayrılık sinyalleri gelmişti ancak Cavadzade’nin fotoğrafları silmemesi barışacakları yönünde yorumlanmıştı. Herkesin gıpta ile baktığı çiftin ayrılığı olay olurken şimdi de Cavadzade’nin bu ayrılığın ardından yaptığı ve kaldırdığı paylaşımlar gündemde. Peki, Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan arasında neler oluyor?
Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri hep üzerinde tutan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisinde Şahika rolüne hayat verdiği esnada yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan ile tanışıp duygusal bir bağ kurmuştu. İkili aşklarını düşman çatlatırcasına paylaştıkları boy boy fotoğraflarla duyurmuştu. Nişan yüzüğü takan çiftin nişan arefesinde ayrılma kararını duyurmaları ise sevenlerini üzmüştü. Şimdilerde yazın tadını çıkaran güzel oyuncu bikinili resmini bir koydu bir kaldırdı. Arka planda eski sevgili tepkisi olduğu söylenen bu iddianın aslı var mı? Kedileriyle mutlu olan güzel oyuncudan gelen son paylaşımlar... Hepsini sizin için mercek altına aldık...
Yaklaşık iki yıldır doludizgin aşk yaşayan, aralarındaki uyum beş yüz metre öteden fark edilen Nesrin Cavadzade - Gökhan Alkan çiftinin ayrılık iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evlenmeleri için sayılı günler kala sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden sevgili Nesrin Cavadzade’yi takipten çıkaran bir de üstüne fotoğrafları silen Gökhan Alkan meraklı bakışları üstüne çekmişti... Cavadzade ise fevri davranmayıp ne fotoğrafları silmiş ne de takipten çıkmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.