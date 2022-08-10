- 10 Ağu 2022 - 01:12 G: 10 Ağu 2022 - 01:14

Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Dekolte Ayarını Kaçırdı! Akılları Yerinden Etti; 8 Yıllık Evliliğin Ardından Yatağının Üzerinde Elinde Alkolle… “Hiç Utanma Kalmadı!”

Yeni şarkısıyla kısa sürede hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde geniş yer tutan Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel, Hamdi Alkan ile yaşadığı 8 yıllık evlilik hayatının sonuna geldiğini duyurmuştu. Artık aşka tövbe ettiğini ve aşkı kaldırıp çöpe attığını dile getiren ünlü isim, önceliğinin kariyer olduğunu söylemişti. Instagram’ı bir hayli aktif kullanan eski eşten şimdilerde çarpıcı paylaşımlar art arda geliyor. Peki, neler oluyor?

Yeni çıkan şarkısıyla şimdilerde hem sosyal medyanın hem de magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Selen Görgüzel, 8 yıllık hayat arkadaşı Hamdi Alkan ile tek celsede boşanmasıyla daha öncelerinde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla adını sıkça duyuyor. Bu paylaşımların yanı sıra yeni yaptırdığı estetik operasyonun içeriğinde bebek erkek çocuklarının sünnet derileri olduğu için tepkileri üzerinde toplamıştı. Görgüzel’e ağır laflar gelirken ünlü sanatçı ise bu yorumları tiye almış ve gülüp geçmişti. Şimdi ise konserler ve ödüllere doyamayan güzel sanatçı dekolte işini biraz fazla abarttı. Peki, neler oluyor?

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10 Ağu 2022 - 01:12 Ankara- Yaşam

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