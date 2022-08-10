Acun Ilıcalı’nın İlk Eşi Güzelliğiyle Büyüledi! “Sen Neymişsin Be!” Seda Başbuğ’un Kızıyla Yan Yana Durup Verdiği Pozlar Şok Etkisi Yarattı!

Özel yaşamı ile televizyon izleyicisinin her an yakın markajında olan Acun Ilıcalı’nın ilk eşi yıllar sonra ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın büyük kızı Banu Ilıcalı’nın annesi Seda Başbuğ’u görenler, gözlerine hayatta inanamadı. Seda Başbuğ’a gelen yorumlar ise, ağızları bir kez daha açık bıraktı! Peki, Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ kimdir, aslen nereli? Seda Başbuğ mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…