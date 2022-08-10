Acun Ilıcalı’nın İlk Eşi Güzelliğiyle Büyüledi! “Sen Neymişsin Be!” Seda Başbuğ’un Kızıyla Yan Yana Durup Verdiği Pozlar Şok Etkisi Yarattı!
Özel yaşamı ile televizyon izleyicisinin her an yakın markajında olan Acun Ilıcalı’nın ilk eşi yıllar sonra ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın büyük kızı Banu Ilıcalı’nın annesi Seda Başbuğ’u görenler, gözlerine hayatta inanamadı. İşte Seda Başbuğ ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Özel yaşamı ile televizyon izleyicisinin her an yakın markajında olan Acun Ilıcalı’nın ilk eşi yıllar sonra ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın büyük kızı Banu Ilıcalı’nın annesi Seda Başbuğ’u görenler, gözlerine hayatta inanamadı. Seda Başbuğ’a gelen yorumlar ise, ağızları bir kez daha açık bıraktı! Peki, Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ kimdir, aslen nereli? Seda Başbuğ mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…
10 Ağu 2022 - 13:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.