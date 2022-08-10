Esra Erol’un Tatil Pozları Akılları Başlardan Aldı! “Altına Bir Şey Giyseydin Keşke!” Ortalığı Alev Alev Yaktı, Gözler Eşine Çevrildi! “Yok Artık!”
ATV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Esra Erol’da programının sevilen sunucusu Esra Erol, tatilinin sonuna geldi. Yeni sezon tarihi belli olan Esra Erol, ekranlara dönmeye hazırlanırken, tatilinin son günlerini de değerlendirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Esra Erol’un tatilinin son gününden paylaştığı fotoğraf, sosyal medyayı birbirine kattı. İşte Esra Erol ve tatil pozları ile ilgili detaylar...
ATV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Esra Erol’da programının sevilen sunucusu Esra Erol, tatilinin sonuna geldi. Yeni sezon tarihi belli olan Esra Erol, ekranlara dönmeye hazırlanırken, tatilinin son günlerini de değerlendirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Esra Erol’un tatilinin son gününden paylaştığı fotoğraf, sosyal medyayı birbirine kattı! Peki, Esra Erol ne paylaştı? Esra Erol’un paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Esra Erol’da programının yeni sezon tarihi belli mi, ne zaman? İşte, detaylar…
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10 Ağu 2022 - 13:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.