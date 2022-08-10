Esra Erol’un Tatil Pozları Akılları Başlardan Aldı! “Altına Bir Şey Giyseydin Keşke!” Ortalığı Alev Alev Yaktı, Gözler Eşine Çevrildi! “Yok Artık!”

ATV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Esra Erol’da programının sevilen sunucusu Esra Erol, tatilinin sonuna geldi. Yeni sezon tarihi belli olan Esra Erol, ekranlara dönmeye hazırlanırken, tatilinin son günlerini de değerlendirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Esra Erol’un tatilinin son gününden paylaştığı fotoğraf, sosyal medyayı birbirine kattı! Peki, Esra Erol ne paylaştı? Esra Erol’un paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Esra Erol’da programının yeni sezon tarihi belli mi, ne zaman? İşte, detaylar…

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