Petek Dinçöz’ün Müstakbel Eşinden Bomba Ters Köşe! Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı Kaldı, 5 Ay İçerisinde Boşanmıştı! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yeniden görüntülenen Petek Dinçöz, herkesi resmen ters köşe yaptı. Yaptığı paylaşım ile nişanlandığını duyuran ünlü şarkıcı, iş dünyasının önde gelen isimlerinden biriyle evlilik yolunda ilk adımını attı. Öte yandan Petek Dinçöz’ün nişanlısını görenler bir hayli şaşırdı. İşte Petek Dinçöz ve Nişanlısı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yeniden görüntülenen Petek Dinçöz, herkesi resmen ters köşe yaptı. Yaptığı paylaşım ile nişanlandığını duyuran ünlü şarkıcı, iş dünyasının önde gelen isimlerinden biriyle evlilik yolunda ilk adımını attı. Öte yandan Petek Dinçöz’ün nişanlısını görenler bir hayli şaşırdı. Peki, Petek Dinçöz nişanlandı mı? Petek Dinçöz kiminle nişanlandı? Petek Dinçöz’ün eşi Nida Büyükbayraktar kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...
10 Ağu 2022 - 13:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.