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10 Ağu 2022 - 13:35

Petek Dinçöz’ün Müstakbel Eşinden Bomba Ters Köşe! Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı Kaldı, 5 Ay İçerisinde Boşanmıştı! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yeniden görüntülenen Petek Dinçöz, herkesi resmen ters köşe yaptı. Yaptığı paylaşım ile nişanlandığını duyuran ünlü şarkıcı, iş dünyasının önde gelen isimlerinden biriyle evlilik yolunda ilk adımını attı. Öte yandan Petek Dinçöz’ün nişanlısını görenler bir hayli şaşırdı. İşte Petek Dinçöz ve Nişanlısı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...