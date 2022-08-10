Survivor Aycan Yanaç’ın Minicik Elbiseli Pozlar Yürekleri Hoplattı! “Batuhan Karacakaya Ne Şanslı Adamsın!” Üzerine Yapışan Daracık Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı!
Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Survivor All Star yarışmasına katılan ama çok kısa bir süre kalan Aycan Yanaç, yarışmadan sonra yapmış olduğu paylaşımlarla akılları başlardan aldı götürdü! En son olarak mini bir elbise giyen Aycan Yanaç, görenlerin büyülenip kalmasına neden oldu! Batuhan Karacakaya’yla aşk yaşadığı konuşulan Aycan Yanaç, ortalığı alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına şampiyon olma hevesiyle katılan Aycan Yanaç, yarışmada yakalandığı rahatsızlık sonrasında ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı. Sadece birkaç hafta adada kalan Aycan Yanaç, yarışmadan diskalifiye edildikten sonra uzun bir süre sağlık tedavisi almıştı. Yarışmaya bir daha katılmayacağı bilinen Aycan Yanaç’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.