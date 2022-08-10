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10 Ağu 2022 - 14:02

Survivor Aycan Yanaç’ın Minicik Elbiseli Pozlar Yürekleri Hoplattı! “Batuhan Karacakaya Ne Şanslı Adamsın!” Üzerine Yapışan Daracık Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı!

Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Survivor All Star yarışmasına katılan ama çok kısa bir süre kalan Aycan Yanaç, yarışmadan sonra yapmış olduğu paylaşımlarla akılları başlardan aldı götürdü! En son olarak mini bir elbise giyen Aycan Yanaç, görenlerin büyülenip kalmasına neden oldu! Batuhan Karacakaya’yla aşk yaşadığı konuşulan Aycan Yanaç, ortalığı alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…