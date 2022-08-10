A101’den Büyük Fırsat! Beyaz Peynir, Salam, Sosis Fiyatları Yarıya İndir! Onlarca Ürün Yok Pahasına Satılıyor! A101 12 Ağustos Aktüeli Yine Reyonları Boşalttıracak!

Son zamanlarda ülkemizdeki hayat pahalılığın artması ile birlikte pek çok üründe ardı arkasına zamlar görülmeye devam ediyor. Vatandaşların ise zamları en çok hissettiği yerlerden biri de marketler. Günlük hayatta sıklıkla uğranan ve neredeyse hemen hemen her ürüne erişmenin mümkün olduğu marketlerden biri de A101 olarak karşımıza çıkıyor. Satışa sunduğu kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler ile ucuz alışveriş fırsatı yaratması ile müşterileri tarafından çokça sevilen A101 market ardı arkası kesilmeyen kampanyalara ve indirimlere devam ediyor. Müşterilerinin taleplerine büyük bir hassasiyet gösteren A101 market, yine bu doğrultuda yayınladığı aktüelini güncelledi. İşte birçok indirimi içerisinde bulunduran A101’ in 12 Ağustos Aktüeli.

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