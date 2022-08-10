A101’den Büyük Fırsat! Beyaz Peynir, Salam, Sosis Fiyatları Yarıya İndir! Onlarca Ürün Yok Pahasına Satılıyor! A101 12 Ağustos Aktüeli Yine Reyonları Boşalttıracak!
Alışverişte pek çok kişinin ilk tercihi konumunda yer alan A101 yayınladığı yeni aktüeli yine çok konuşulacak. Birçok üründe indirime giden A101’in merak dolu indirim kataloğu ise şu şekilde.
Son zamanlarda ülkemizdeki hayat pahalılığın artması ile birlikte pek çok üründe ardı arkasına zamlar görülmeye devam ediyor. Vatandaşların ise zamları en çok hissettiği yerlerden biri de marketler. Günlük hayatta sıklıkla uğranan ve neredeyse hemen hemen her ürüne erişmenin mümkün olduğu marketlerden biri de A101 olarak karşımıza çıkıyor. Satışa sunduğu kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler ile ucuz alışveriş fırsatı yaratması ile müşterileri tarafından çokça sevilen A101 market ardı arkası kesilmeyen kampanyalara ve indirimlere devam ediyor. Müşterilerinin taleplerine büyük bir hassasiyet gösteren A101 market, yine bu doğrultuda yayınladığı aktüelini güncelledi. İşte birçok indirimi içerisinde bulunduran A101’ in 12 Ağustos Aktüeli.
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10 Ağu 2022 - 16:18 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.