Survivor Batuhan Karacakaya’dan Tüyleri Diken Diken Haber! Hayranları Gözyaşlarına Boğulabilir, Kararını Verince Sosyal Medya Karıştı! Annesi, Babası, Kardeşi…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya’dan bomba bir haber geldi. Hayranlarını kararıyla gözyaşlarına boğan Batuhan Karacakaya, annesi, babası ve kardeşinin ise yüreklerini kabarttı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Batuhan Karacakaya’nın kararı, gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasının her bölümü kaçırmadan izleyen Batuhan Karacakaya, yarışmada ilk kez 2021 yılında görülmüştü. 2021 yılında milyonlarca kitleye hem duruşuyla hem de sözleriyle ulaşan Batuhan Karacakaya, 7. olarak sevenlerine veda etmişti. Bir kez daha şansını denemek isteyen Karacakaya bu kez de All Star’da boy göstermiş; performansı ve sevenlerinin desteğiyle yarışmadan 3. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasından sonra kararını veren Karacakaya, takipçilerini hüzne boğdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.