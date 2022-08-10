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10 Ağu 2022 - 21:21

Defne Samyeli “50 Yaşındayım” Demedi, Dekolteyi Boğdu! Belinden Göğsüne Her Şeyi Ortada… Ortalığı Alev Alev Yaktı! “Yaz Sıcağından Daha Sıcaksın!

Güzel oyuncu Defne Samyeli, “50 yaşındayım” demedi, dekolteli kıyafetleri gözleri yerinden çıkardı. Hem bel hem bacak hem de göğüs dekoltesi veren Defne Samyeli, ortalığın alev alev yanmasına neden oldu! Hayranlarından “Yaz sıcağından daha sıcaksın” yorumlarını alan Samyeli, kısa sürede sosyal medyayı ve magazin dünyasını salladı! İşte merak edilen Defne Samyeli paylaşımı…