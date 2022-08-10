Defne Samyeli “50 Yaşındayım” Demedi, Dekolteyi Boğdu! Belinden Göğsüne Her Şeyi Ortada… Ortalığı Alev Alev Yaktı! “Yaz Sıcağından Daha Sıcaksın!
Güzel oyuncu Defne Samyeli, “50 yaşındayım” demedi, dekolteli kıyafetleri gözleri yerinden çıkardı. Hem bel hem bacak hem de göğüs dekoltesi veren Defne Samyeli, ortalığın alev alev yanmasına neden oldu! Hayranlarından “Yaz sıcağından daha sıcaksın” yorumlarını alan Samyeli, kısa sürede sosyal medyayı ve magazin dünyasını salladı! İşte merak edilen Defne Samyeli paylaşımı…
Ekranlarda uzun bir süredir görünmeyen Defne Samyeli, Camdaki Kız dizisinden gelen Cana rolünü reddettiğini açıklamıştı. Dizilerde artık sadece başrol olursa çalışacağını dile getiren Defne Samyeli, artık sadece şarkıcılık üzerine ilerleyeceğini açıklamıştı. Hayranlarını şok içerisinde bırakan Defne Samyeli, sahneden yapmış olduğu dekolteli paylaşımlarla yürekleri yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.