- 10 Ağu 2022 - 21:21

Defne Samyeli “50 Yaşındayım” Demedi, Dekolteyi Boğdu! Belinden Göğsüne Her Şeyi Ortada… Ortalığı Alev Alev Yaktı! “Yaz Sıcağından Daha Sıcaksın!

Güzel oyuncu Defne Samyeli, “50 yaşındayım” demedi, dekolteli kıyafetleri gözleri yerinden çıkardı. Hem bel hem bacak hem de göğüs dekoltesi veren Defne Samyeli, ortalığın alev alev yanmasına neden oldu! Hayranlarından “Yaz sıcağından daha sıcaksın” yorumlarını alan Samyeli, kısa sürede sosyal medyayı ve magazin dünyasını salladı! İşte merak edilen Defne Samyeli paylaşımı…

Ekranlarda uzun bir süredir görünmeyen Defne Samyeli, Camdaki Kız dizisinden gelen Cana rolünü reddettiğini açıklamıştı. Dizilerde artık sadece başrol olursa çalışacağını dile getiren Defne Samyeli, artık sadece şarkıcılık üzerine ilerleyeceğini açıklamıştı. Hayranlarını şok içerisinde bırakan Defne Samyeli, sahneden yapmış olduğu dekolteli paylaşımlarla yürekleri yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Ağu 2022 - 21:21 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkından Tüyler Ürperten İddia! Gemileri Yakmışlardı; Bir Daha Yan Yana Gelmeyecekleri Biliniyordu Ama… “Yüzükler Nerede?” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkından Tüyler Ürperten İddia! Gemileri Yakmışlardı; Bir Daha Yan Yana Gelmeyecekleri Biliniyordu Ama… “Yüzükler Nerede?”
Survivor Gizem Memiç Simsiyah Bikinisiyle Tansiyonları Yükseltti! Boşanır Boşanmaz Murat Ceylan’la Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… “Sana da Boşanmak Yaradı!” mask
Survivor Gizem Memiç Simsiyah Bikinisiyle Tansiyonları Yükseltti! Boşanır Boşanmaz Murat Ceylan’la Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… “Sana da Boşanmak Yaradı!”
Şeyma Subaşı’nın Mini Şortlu Paylaşımı Meedo’yu Çıldırtınca Kıyamet Koptu! “Ya Benimle Paylaşacaksın Ya Bu Paylaşımı Unut” Deyince… Neler Oluyor? mask
Şeyma Subaşı’nın Mini Şortlu Paylaşımı Meedo’yu Çıldırtınca Kıyamet Koptu! “Ya Benimle Paylaşacaksın Ya Bu Paylaşımı Unut” Deyince… Neler Oluyor?
59’luk Seda Sayan Çıtır Kocasının Kollarının Altında Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Aman Seda’m Akıllar Başlarda Kalsın!” Minicik Eteğini Arkasını Dönerek… mask
59’luk Seda Sayan Çıtır Kocasının Kollarının Altında Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Aman Seda’m Akıllar Başlarda Kalsın!” Minicik Eteğini Arkasını Dönerek…
Yargı’nın Ceylin’i Kuğu Gibi Salındı! Göğüs Arasına Kadar Açılan Elbisesiyle Nefes Mefes Bırakmadı; “Kaan Görmesin!” Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi… mask
Yargı’nın Ceylin’i Kuğu Gibi Salındı! Göğüs Arasına Kadar Açılan Elbisesiyle Nefes Mefes Bırakmadı; “Kaan Görmesin!” Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi…
Acun Ilıcalı’dan Danilo Zanna’ya Skandal Uyarı! Flört Mlört İşlerinden Kıl Kapınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Güzel Yarışmacı Görünce Dayanamıyor!” mask
Acun Ilıcalı’dan Danilo Zanna’ya Skandal Uyarı! Flört Mlört İşlerinden Kıl Kapınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Güzel Yarışmacı Görünce Dayanamıyor!”
Arka Sıradakiler Dizisinin İbo’sundan Titreten Değişim! Yıllar Ona Öyle Bir Şey Yapmış Ki… “Sana Ne Olmuş İbo!” Gören Tanıyamıyor… mask
Arka Sıradakiler Dizisinin İbo’sundan Titreten Değişim! Yıllar Ona Öyle Bir Şey Yapmış Ki… “Sana Ne Olmuş İbo!” Gören Tanıyamıyor…
Survivor Batuhan Karacakaya’dan Tüyleri Diken Diken Haber! Hayranları Gözyaşlarına Boğulabilir, Kararını Verince Sosyal Medya Karıştı! Annesi, Babası, Kardeşi… mask
Survivor Batuhan Karacakaya’dan Tüyleri Diken Diken Haber! Hayranları Gözyaşlarına Boğulabilir, Kararını Verince Sosyal Medya Karıştı! Annesi, Babası, Kardeşi…
Esra Erol’un Tatil Pozları Akılları Başlardan Aldı! “Altına Bir Şey Giyseydin Keşke!” Ortalığı Alev Alev Yaktı, Gözler Eşine Çevrildi! “Yok Artık!” mask
Esra Erol’un Tatil Pozları Akılları Başlardan Aldı! “Altına Bir Şey Giyseydin Keşke!” Ortalığı Alev Alev Yaktı, Gözler Eşine Çevrildi! “Yok Artık!”
Survivor Aleyna’nın Aşkı Ortaya Çıktı! Mavi Bikinisi Öyle Bir Şeye Patlak Verdi Ki… “Batuhan Şimdi Ağlayabilirsin!” Neler Oluyor? mask
Survivor Aleyna’nın Aşkı Ortaya Çıktı! Mavi Bikinisi Öyle Bir Şeye Patlak Verdi Ki… “Batuhan Şimdi Ağlayabilirsin!” Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Defne Samyeli “50 Yaşındayım” Demedi, Dekolteyi Boğdu! Belinden Göğsüne Her Şeyi Ortada… Ortalığı Alev Alev Yaktı! “Yaz Sıcağından Daha Sıcaksın! mask
Defne Samyeli “50 Yaşındayım” Demedi, Dekolteyi Boğdu! Belinden Göğsüne Her Şeyi Ortada… Ortalığı Alev Alev Yaktı! “Yaz Sıcağından Daha Sıcaksın!
Survivor Gizem Memiç Simsiyah Bikinisiyle Tansiyonları Yükseltti! Boşanır Boşanmaz Murat Ceylan’la Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… “Sana da Boşanmak Yaradı!” mask
Survivor Gizem Memiç Simsiyah Bikinisiyle Tansiyonları Yükseltti! Boşanır Boşanmaz Murat Ceylan’la Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… “Sana da Boşanmak Yaradı!”
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkından Tüyler Ürperten İddia! Gemileri Yakmışlardı; Bir Daha Yan Yana Gelmeyecekleri Biliniyordu Ama… “Yüzükler Nerede?” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkından Tüyler Ürperten İddia! Gemileri Yakmışlardı; Bir Daha Yan Yana Gelmeyecekleri Biliniyordu Ama… “Yüzükler Nerede?”
Zuhal Topal'ın Eşi Korhan Saygıner Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Korhan Saygıner Kimdir, Ne İş Yapıyor, Aslen Nerelidir? mask
Zuhal Topal'ın Eşi Korhan Saygıner Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Korhan Saygıner Kimdir, Ne İş Yapıyor, Aslen Nerelidir?
59’luk Seda Sayan Çıtır Kocasının Kollarının Altında Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Aman Seda’m Akıllar Başlarda Kalsın!” Minicik Eteğini Arkasını Dönerek… mask
59’luk Seda Sayan Çıtır Kocasının Kollarının Altında Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Aman Seda’m Akıllar Başlarda Kalsın!” Minicik Eteğini Arkasını Dönerek…
Acun Ilıcalı’dan Danilo Zanna’ya Skandal Uyarı! Flört Mlört İşlerinden Kıl Kapınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Güzel Yarışmacı Görünce Dayanamıyor!” mask
Acun Ilıcalı’dan Danilo Zanna’ya Skandal Uyarı! Flört Mlört İşlerinden Kıl Kapınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Güzel Yarışmacı Görünce Dayanamıyor!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL