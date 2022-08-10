Banu Parlak Türkiye’yi Aştı Dünya’yı Hayretler İçerisine Düşürdü! Tuvaletini Yaparken Paylaştığı Video Türkiye’yi Resmen Ateşler İçerisine Attı!
Sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden olan ve Dünya geneli bir popülerliğe sahip olma başarısı elde eden Banu Parlak’ın tuvalet videosu “yok artık” dedirtti. Tek rahat olduğu yerin tuvalet olduğunu söyleyerek yayınladığı o video Dünya genelinde gündem olurken dayanamayarak videoyu hemen kaldırması ise dalga konusu haline geldi.
1987 yılında hayata gözlerini açan ve aslen Kastamonu’lu olan Banu Parlak, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla fenomen haline geldi. Arabasında şarkı söylerken çektiği videoları Instagram hesabına yükleyen ve bu sayede tanınan bir isim haline gelen Banu Parlak, Narin Narin Yarim şarkısıyla resmen Dünya genelinde tanınan bir star olarak kendisini gösterdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.