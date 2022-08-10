- 10 Ağu 2022 - 23:19 G: 10 Ağu 2022 - 23:32

Banu Parlak Türkiye’yi Aştı Dünya’yı Hayretler İçerisine Düşürdü! Tuvaletini Yaparken Paylaştığı Video Türkiye’yi Resmen Ateşler İçerisine Attı!

Sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden olan ve Dünya geneli bir popülerliğe sahip olma başarısı elde eden Banu Parlak’ın tuvalet videosu “yok artık” dedirtti. Tek rahat olduğu yerin tuvalet olduğunu söyleyerek yayınladığı o video Dünya genelinde gündem olurken dayanamayarak videoyu hemen kaldırması ise dalga konusu haline geldi.

1987 yılında hayata gözlerini açan ve aslen Kastamonu’lu olan Banu Parlak, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla fenomen haline geldi. Arabasında şarkı söylerken çektiği videoları Instagram hesabına yükleyen ve bu sayede tanınan bir isim haline gelen Banu Parlak, Narin Narin Yarim şarkısıyla resmen Dünya genelinde tanınan bir star olarak kendisini gösterdi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz! 

10 Ağu 2022 - 23:19 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Nihat Doğan’ın Düğünden Öyle Görüntüler Geldi ki, Dünya Böyle Bir Düğün Görmedi! Eşi Arzu’nun 3 Aylık Hamile Olduğu Büyük Bir İddia Konusuyken Neler Neler.. mask
Nihat Doğan’ın Düğünden Öyle Görüntüler Geldi ki, Dünya Böyle Bir Düğün Görmedi! Eşi Arzu’nun 3 Aylık Hamile Olduğu Büyük Bir İddia Konusuyken Neler Neler..
Deniz Seki Ortalığı Resmen İnim İnim İnletti! Böyle Bir Fotoğraf Yok, Görenlerin Resmen Ağızları, Ayaklarına Kadar Açıldı! “Sapık Damgası” mask
Deniz Seki Ortalığı Resmen İnim İnim İnletti! Böyle Bir Fotoğraf Yok, Görenlerin Resmen Ağızları, Ayaklarına Kadar Açıldı! “Sapık Damgası”
Masterchef Yarışmacısına Tepki Üzerine Tepki Geliyor! “Ya Gönderirsiniz Ya İzlemeyiz!” Lafı 12’den Vurdu… Büyük Kavgaya Hazır Olun; Saç Baş Kavga Edilecek! mask
Masterchef Yarışmacısına Tepki Üzerine Tepki Geliyor! “Ya Gönderirsiniz Ya İzlemeyiz!” Lafı 12’den Vurdu… Büyük Kavgaya Hazır Olun; Saç Baş Kavga Edilecek!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkından Tüyler Ürperten İddia! Gemileri Yakmışlardı; Bir Daha Yan Yana Gelmeyecekleri Biliniyordu Ama… “Yüzükler Nerede?” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkından Tüyler Ürperten İddia! Gemileri Yakmışlardı; Bir Daha Yan Yana Gelmeyecekleri Biliniyordu Ama… “Yüzükler Nerede?”
Survivor Gizem Memiç Simsiyah Bikinisiyle Tansiyonları Yükseltti! Boşanır Boşanmaz Murat Ceylan’la Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… “Sana da Boşanmak Yaradı!” mask
Survivor Gizem Memiç Simsiyah Bikinisiyle Tansiyonları Yükseltti! Boşanır Boşanmaz Murat Ceylan’la Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… “Sana da Boşanmak Yaradı!”
Defne Samyeli “50 Yaşındayım” Demedi, Dekolteyi Boğdu! Belinden Göğsüne Her Şeyi Ortada… Ortalığı Alev Alev Yaktı! “Yaz Sıcağından Daha Sıcaksın! mask
Defne Samyeli “50 Yaşındayım” Demedi, Dekolteyi Boğdu! Belinden Göğsüne Her Şeyi Ortada… Ortalığı Alev Alev Yaktı! “Yaz Sıcağından Daha Sıcaksın!
Şeyma Subaşı’nın Mini Şortlu Paylaşımı Meedo’yu Çıldırtınca Kıyamet Koptu! “Ya Benimle Paylaşacaksın Ya Bu Paylaşımı Unut” Deyince… Neler Oluyor? mask
Şeyma Subaşı’nın Mini Şortlu Paylaşımı Meedo’yu Çıldırtınca Kıyamet Koptu! “Ya Benimle Paylaşacaksın Ya Bu Paylaşımı Unut” Deyince… Neler Oluyor?
59’luk Seda Sayan Çıtır Kocasının Kollarının Altında Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Aman Seda’m Akıllar Başlarda Kalsın!” Minicik Eteğini Arkasını Dönerek… mask
59’luk Seda Sayan Çıtır Kocasının Kollarının Altında Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Aman Seda’m Akıllar Başlarda Kalsın!” Minicik Eteğini Arkasını Dönerek…
Yargı’nın Ceylin’i Kuğu Gibi Salındı! Göğüs Arasına Kadar Açılan Elbisesiyle Nefes Mefes Bırakmadı; “Kaan Görmesin!” Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi… mask
Yargı’nın Ceylin’i Kuğu Gibi Salındı! Göğüs Arasına Kadar Açılan Elbisesiyle Nefes Mefes Bırakmadı; “Kaan Görmesin!” Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi…
Acun Ilıcalı’dan Danilo Zanna’ya Skandal Uyarı! Flört Mlört İşlerinden Kıl Kapınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Güzel Yarışmacı Görünce Dayanamıyor!” mask
Acun Ilıcalı’dan Danilo Zanna’ya Skandal Uyarı! Flört Mlört İşlerinden Kıl Kapınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Güzel Yarışmacı Görünce Dayanamıyor!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Nihat Doğan’ın Düğünden Öyle Görüntüler Geldi ki, Dünya Böyle Bir Düğün Görmedi! Eşi Arzu’nun 3 Aylık Hamile Olduğu Büyük Bir İddia Konusuyken Neler Neler.. mask
Nihat Doğan’ın Düğünden Öyle Görüntüler Geldi ki, Dünya Böyle Bir Düğün Görmedi! Eşi Arzu’nun 3 Aylık Hamile Olduğu Büyük Bir İddia Konusuyken Neler Neler..
Deniz Seki Ortalığı Resmen İnim İnim İnletti! Böyle Bir Fotoğraf Yok, Görenlerin Resmen Ağızları, Ayaklarına Kadar Açıldı! “Sapık Damgası” mask
Deniz Seki Ortalığı Resmen İnim İnim İnletti! Böyle Bir Fotoğraf Yok, Görenlerin Resmen Ağızları, Ayaklarına Kadar Açıldı! “Sapık Damgası”
Masterchef Yarışmacısına Tepki Üzerine Tepki Geliyor! “Ya Gönderirsiniz Ya İzlemeyiz!” Lafı 12’den Vurdu… Büyük Kavgaya Hazır Olun; Saç Baş Kavga Edilecek! mask
Masterchef Yarışmacısına Tepki Üzerine Tepki Geliyor! “Ya Gönderirsiniz Ya İzlemeyiz!” Lafı 12’den Vurdu… Büyük Kavgaya Hazır Olun; Saç Baş Kavga Edilecek!
Survivor Evrim’in Mini Şortlu Kalça Şovu Olay Oldu! “Survivor’dan Sonra Açıldın Saçıldın!” Kasığına Kadar Açtı; Görenler Cayır Cayır Yandı! Neler Oluyor? mask
Survivor Evrim’in Mini Şortlu Kalça Şovu Olay Oldu! “Survivor’dan Sonra Açıldın Saçıldın!” Kasığına Kadar Açtı; Görenler Cayır Cayır Yandı! Neler Oluyor?
Taner Ölmez Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Ece Çeşmioğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Taner Ölmez Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Ece Çeşmioğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Defne Samyeli “50 Yaşındayım” Demedi, Dekolteyi Boğdu! Belinden Göğsüne Her Şeyi Ortada… Ortalığı Alev Alev Yaktı! “Yaz Sıcağından Daha Sıcaksın! mask
Defne Samyeli “50 Yaşındayım” Demedi, Dekolteyi Boğdu! Belinden Göğsüne Her Şeyi Ortada… Ortalığı Alev Alev Yaktı! “Yaz Sıcağından Daha Sıcaksın!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL