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10 Ağu 2022 - 23:19

Banu Parlak Türkiye’yi Aştı Dünya’yı Hayretler İçerisine Düşürdü! Tuvaletini Yaparken Paylaştığı Video Türkiye’yi Resmen Ateşler İçerisine Attı!

Sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden olan ve Dünya geneli bir popülerliğe sahip olma başarısı elde eden Banu Parlak’ın tuvalet videosu “yok artık” dedirtti. Tek rahat olduğu yerin tuvalet olduğunu söyleyerek yayınladığı o video Dünya genelinde gündem olurken dayanamayarak videoyu hemen kaldırması ise dalga konusu haline geldi.