- 11 Ağu 2022 - 09:55 G: 11 Ağu 2022 - 10:01

Masterchef Fatma Nur İçin Acun Ilıcalı’dan Bomba Karar! “Ben Seninle Uğraşamam Evine Git!” Dedi, Uçak Biletine Kadar Aldı! Mehmet Şef Göbek Atıyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından olan Masterchef’in ana kadrosunda yerini alan Fatma Nur için Acun Ilıcalı’dan şok bir karar çıktı! “Ben seninle uğraşamam evine git” diyen Acun Ilıcalı’nın Fatma isimli yarışmacının uçak biletine kadar aldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Şefe yaka silktiren Fatma Nur, böyle bir iddiayla anılmaya başlayınca “Mehmet Şef göbek atıyor o zaman” yorumlarını aldı! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te ana kadroda bulunacak olan 18 ismin kimler olacağı merak ediliyordu. Şimdiye kadar 10 tane yarışmacının seçildiği Masterchef’e 8 olarak giren Fatma Nur isimli yarışmacının Acun Ilıcalı’yı çıldırttığı ve Acun Ilıcalı tarafından evine gönderildiği iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Ağu 2022 - 09:55 Ankara- Yaşam

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