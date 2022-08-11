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11 Ağu 2022 - 09:55

Masterchef Fatma Nur İçin Acun Ilıcalı’dan Bomba Karar! “Ben Seninle Uğraşamam Evine Git!” Dedi, Uçak Biletine Kadar Aldı! Mehmet Şef Göbek Atıyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından olan Masterchef’in ana kadrosunda yerini alan Fatma Nur için Acun Ilıcalı’dan şok bir karar çıktı! “Ben seninle uğraşamam evine git” diyen Acun Ilıcalı’nın Fatma isimli yarışmacının uçak biletine kadar aldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Şefe yaka silktiren Fatma Nur, böyle bir iddiayla anılmaya başlayınca “Mehmet Şef göbek atıyor o zaman” yorumlarını aldı! İşte merak edilenler…