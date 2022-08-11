Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Sevgilisi Cengiz Ünder Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Cengiz Ünder ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer

Bir süredir Aleyna Kalaycıoğlu ile olduğu iddia edilen Cengiz Ünder, Survivor’ın güzel yarışmacısı ile gözlerden uzak bir tatilde görüntülendi. Bu görüntülenmenin ardından magazin takipçilerinin yakın markaja aldığı isimler arasındaki yerini alan Cengiz Ünder ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun arasındaki yaş farkı ise, herkesi epey şaşırttı! Peki, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Cengiz Ünder kaç yaşında? Cengiz Ünder kimdir, aslen nereli? Cengiz Ünder ne iş yapıyor, futbolcu mu? Cengiz Ünder hangi takımlarda oynadı? İşte, detaylar…

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