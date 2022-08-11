Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Sevgilisi Cengiz Ünder Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Cengiz Ünder ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer
Bir süredir Aleyna Kalaycıoğlu ile olduğu iddia edilen Cengiz Ünder, Survivor’ın güzel yarışmacısı ile gözlerden uzak bir tatilde görüntülendi. Bu görüntülenmenin ardından magazin takipçilerinin yakın markaja aldığı isimler arasındaki yerini alan Cengiz Ünder ile Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili son detaylar haberimizde...
Bir süredir Aleyna Kalaycıoğlu ile olduğu iddia edilen Cengiz Ünder, Survivor’ın güzel yarışmacısı ile gözlerden uzak bir tatilde görüntülendi. Bu görüntülenmenin ardından magazin takipçilerinin yakın markaja aldığı isimler arasındaki yerini alan Cengiz Ünder ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun arasındaki yaş farkı ise, herkesi epey şaşırttı! Peki, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Cengiz Ünder kaç yaşında? Cengiz Ünder kimdir, aslen nereli? Cengiz Ünder ne iş yapıyor, futbolcu mu? Cengiz Ünder hangi takımlarda oynadı? İşte, detaylar…
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11 Ağu 2022 - 10:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.