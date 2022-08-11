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11 Ağu 2022 - 11:25

Doya Doya Moda Yarışmacısı Yağmur Güven Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Yağmur Güven Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?

TV8 ekranlarının gözde yapımlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, bir eleme haftasını da arkasında bıraktı. Elenen yarışmacı yerine Doya Doya Moda yarışmasına dahil olan isim ise, Yağmur Güven oldu. Yağmur Güven’i hemen mercek altına alan Doya Doya Moda yarışması izleyicisi, öğrendikleri karşısında bir hayli şaşırdı! İşte Yağmur Güven ile ilgili detaylar...