Doya Doya Moda Yarışmacısı Yağmur Güven Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Yağmur Güven Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
TV8 ekranlarının gözde yapımlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, bir eleme haftasını da arkasında bıraktı. Elenen yarışmacı yerine Doya Doya Moda yarışmasına dahil olan isim ise, Yağmur Güven oldu. Yağmur Güven’i hemen mercek altına alan Doya Doya Moda yarışması izleyicisi, öğrendikleri karşısında bir hayli şaşırdı! İşte Yağmur Güven ile ilgili detaylar...
TV8 ekranlarının gözde yapımlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, bir eleme haftasını da arkasında bıraktı. Elenen yarışmacı yerine Doya Doya Moda yarışmasına dahil olan isim ise, Yağmur Güven oldu. Yağmur Güven’i hemen mercek altına alan Doya Doya Moda yarışması izleyicisi, öğrendikleri karşısında bir hayli şaşırdı! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Yağmur Güven kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Yağmur Güven kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar...
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11 Ağu 2022 - 11:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.