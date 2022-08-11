- 11 Ağu 2022 - 11:31 G: 11 Ağu 2022 - 11:35

Migros Markette Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 48,50 TL, 39,06 TL, 129,95 Lira! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin…

Her hafta onlarca üründe indirime giden Migros marketleri, bu hafta özellikle et ve et ürünlerinde indirime gitti. Et ürünlerinin fiyatlarını etiketlerinin adeta yarısına kadar çeken Migros marketleri, sucuktan köfteye pek çok üründe indirime gitti! İşte Migros Marketlerde meydana gelen indirimin detayları...

Her hafta onlarca üründe indirime giden Migros marketleri, bu hafta özellikle et ve et ürünlerinde indirime gitti. Et ürünlerinin fiyatlarını etiketlerinin adeta yarısına kadar çeken Migros marketleri, sucuktan köfteye pek çok üründe indirime gitti! Peki, Migors marketlerinde et, kıyma, sucuk, köfte kilogramı ne kadar, kaç TL? Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…

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11 Ağu 2022 - 11:31 - Yaşam

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