Migros Markette Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 48,50 TL, 39,06 TL, 129,95 Lira! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin…
Her hafta onlarca üründe indirime giden Migros marketleri, bu hafta özellikle et ve et ürünlerinde indirime gitti. Et ürünlerinin fiyatlarını etiketlerinin adeta yarısına kadar çeken Migros marketleri, sucuktan köfteye pek çok üründe indirime gitti! İşte Migros Marketlerde meydana gelen indirimin detayları...
Her hafta onlarca üründe indirime giden Migros marketleri, bu hafta özellikle et ve et ürünlerinde indirime gitti. Et ürünlerinin fiyatlarını etiketlerinin adeta yarısına kadar çeken Migros marketleri, sucuktan köfteye pek çok üründe indirime gitti! Peki, Migors marketlerinde et, kıyma, sucuk, köfte kilogramı ne kadar, kaç TL? Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…
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11 Ağu 2022 - 11:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.