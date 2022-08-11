Üç Kız Kardeş Türkan’ın Annesi Nesrin’i Artık Tanımak Mümkün Değil! Tam 50 Yaşında Ama… Fiziğini Görenlerin Dili Tutuluyor! “Yok Artık!”
Son dönemlerde inanılmaz hızlı ve çok kilo vermiş olan 50 yaşındaki İclal Aydın, zayıflama sırlarını anlattı. Zayıflamasına yardımcı olan hareketleri de açıklamasında itiraf eden İclal Aydın, zayıflamak isteyenlere o sözler ile seslendi! İşte İclal Aydın ve yapmış olduğu çağrının detayları...
Son dönemlerde inanılmaz hızlı ve çok kilo vermiş olan 50 yaşındaki İclal Aydın, zayıflama sırlarını anlattı. Zayıflamasına yardımcı olan hareketleri de açıklamasında itiraf eden İclal Aydın, zayıflamak isteyenlere o sözler ile seslendi! Peki, İclal Aydın nasıl zayıfladı? İclal Aydın kaç kilo verdi? İclal Aydın mide ameliyatı geçirdi mi? İşte, detaylar…
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11 Ağu 2022 - 16:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.