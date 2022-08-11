Asgari Ücrete Bir Zam Daha! Tarihler Ortaya Çıktı; O Günden Sonra Milyonlar 6700 Lira Alacak! 5500 Liradan Sonra Devlet Düğmeye Bastı!
Temmuz ayında memur ve emekliler ile birlikte zam alan asgari ücretliler, son düzenlemeden sonra ilk kez ara zam aldı. Ara zammın ardından bir kez daha zam yapılacağı iddialarıyla gündeme gelen asgari ücretin yeni ulaşacağı tutar, herkesi şaşırttı! İşte yeni asgari ücret zammı ile ilgili detaylar...
Temmuz ayında memur ve emekliler ile birlikte zam alan asgari ücretliler, son düzenlemeden sonra ilk kez ara zam aldı. Ara zammın ardından bir kez daha zam yapılacağı iddialarıyla gündeme gelen asgari ücretin yeni ulaşacağı tutar, herkesi şaşırttı! Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete yeni zam ne zaman gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, detaylar…
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11 Ağu 2022 - 16:22 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.