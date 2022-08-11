Asgari Ücrete Bir Zam Daha! Tarihler Ortaya Çıktı; O Günden Sonra Milyonlar 6700 Lira Alacak! 5500 Liradan Sonra Devlet Düğmeye Bastı!

Temmuz ayında memur ve emekliler ile birlikte zam alan asgari ücretliler, son düzenlemeden sonra ilk kez ara zam aldı. Ara zammın ardından bir kez daha zam yapılacağı iddialarıyla gündeme gelen asgari ücretin yeni ulaşacağı tutar, herkesi şaşırttı! Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete yeni zam ne zaman gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...