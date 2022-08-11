- 11 Ağu 2022 - 16:22 G: 11 Ağu 2022 - 16:26

Asgari Ücrete Bir Zam Daha! Tarihler Ortaya Çıktı; O Günden Sonra Milyonlar 6700 Lira Alacak! 5500 Liradan Sonra Devlet Düğmeye Bastı!

Temmuz ayında memur ve emekliler ile birlikte zam alan asgari ücretliler, son düzenlemeden sonra ilk kez ara zam aldı. Ara zammın ardından bir kez daha zam yapılacağı iddialarıyla gündeme gelen asgari ücretin yeni ulaşacağı tutar, herkesi şaşırttı! İşte yeni asgari ücret zammı ile ilgili detaylar...

Temmuz ayında memur ve emekliler ile birlikte zam alan asgari ücretliler, son düzenlemeden sonra ilk kez ara zam aldı. Ara zammın ardından bir kez daha zam yapılacağı iddialarıyla gündeme gelen asgari ücretin yeni ulaşacağı tutar, herkesi şaşırttı! Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete yeni zam ne zaman gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, detaylar…

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11 Ağu 2022 - 16:22 - Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
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Carrefoursa Market’ten Müjde! Sadece Carrefoursa Market’te Geçerli Carrefour Ürünlerinde Dev İndirim! Yumurta, Kaşar Peyniri, Yeşil Zeytinlerde Dev İndirim! Hepsi 14,50 TL, 26,75 TL, 29,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Kapıda Kuyruk Oluşacak!
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Migros Market Büyük Bombayı Patlattı! Et, Tavuk, Sosis, Sebze Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Herkes Et ve Tavuk Yiyebilecek! Hepsi 24,75 TL, 28,90 TL, 37,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Pazar Mangallık Malzemeler Migros Marketten!
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Samsung, Xiaomi, Oppo Cep Telefonlarında Dev İndirim! Hepsi 4.000 TL Altın Düştü! İşte En Ucuz ve En Kaliteli 4.000 TL Altı 8 Cep Telefonu Özellikleri ve Fiyatları!
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Migros Markette Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 48,50 TL, 39,06 TL, 129,95 Lira! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin…
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Araç Sahiplerine Şok Haber! Motorine Zam Geldi! Daha Dün İndirim Gelmişti? Peki, Şaşırtan Motorin Zammı Ne Kadar? Akaryakıt Fiyatları Kaç TL? İşte 2022 Güncel İl İl Akaryakıt Fiyatları!
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Asgari Ücrete Bir Zam Daha! Tarihler Ortaya Çıktı; O Günden Sonra Milyonlar 6700 Lira Alacak! 5500 Liradan Sonra Devlet Düğmeye Bastı! mask
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