Songül Karlı'nın Estetik Merakı Başına İş Açacak! Göğüslerini de Küçültmüştü! Kafasını Öyle Bir Şeye Taktı Ki, Magazin Dünyasını Onu Konuşuyor! “Harap Olup Gidiyorsun!”
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, 3 kez küçülttüğü göğüslerinden sonra kafayı bambaşka bir yerine taktı! Gündemi sallayıp geçen Songül Karlı’nın bu hali sonrasında görenler ise “Harap olup gidiyorsun farkında değilsin” yorumlarında bulundular! Peki, Songül Karlı nasıl bir paylaşımda bulundu?
Geçtiğimiz günlerde Metin Yüncü’yle mahkemesi sonuçlanan Songül Karlı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Eski eşinin kendisini dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, yeterli belge sunamamaktan dolayı davayı kaybetmişti. Bir magazin sayfasında konu hakkında tartışılınca canlı yayın bağlantısı yapan Karlı’nın ardından eski eş Metin Yüncü’de bağlanmış ve hakaretler havada uçuşmuştu. Kötü günleri geride bırakan Songül Karlı, bomba bir olaya imzasını attı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.