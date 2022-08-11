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11 Ağu 2022 - 21:34

Songül Karlı'nın Estetik Merakı Başına İş Açacak! Göğüslerini de Küçültmüştü! Kafasını Öyle Bir Şeye Taktı Ki, Magazin Dünyasını Onu Konuşuyor! “Harap Olup Gidiyorsun!”

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, 3 kez küçülttüğü göğüslerinden sonra kafayı bambaşka bir yerine taktı! Gündemi sallayıp geçen Songül Karlı’nın bu hali sonrasında görenler ise “Harap olup gidiyorsun farkında değilsin” yorumlarında bulundular! Peki, Songül Karlı nasıl bir paylaşımda bulundu?