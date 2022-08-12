- 12 Ağu 2022 - 10:41

Tarım Kredi Market 40 Üründe İndirim Kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Vermişti! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Et, Süt, Bakliyat Tam Tamına 40 Üründe İndirim Geliyor…

Uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesi ile hayata geçirildiğinden bu yana vatandaşın cebini rahatlatan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan indirim talimatı gitmişti. Özellikle kırmızı et ürünleri ile ilgili bir müjde de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimin oranını da açıklamıştı. İşte detaylar...

Uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesi ile hayata geçirildiğinden bu yana vatandaşın cebini rahatlatan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan indirim talimatı gitmişti. Özellikle kırmızı et ürünleri ile ilgili bir müjde de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimin oranını da açıklamıştı. Beklenen indirim gerçekleşti! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı, et, süt, yumurta, makarna ve bakliyat ürünleri ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

Et ve Kıyma Ürünlerinde İndirime Girecek Ürünler

1.Baget Tavuk

2. Tavuk But Izgara

3.Poşet But Piliç

4.Gövde Tavuk

5. Köytav Poşetli Tavuk

6.KöyTav Ördek

7.Dana Sote

8.Dana Nuar

9. Kıyma Et

10. Kıymalık Et

11.Dana Döş

12.Dana Kuşbaşılık Et

13.Tabak Kanat

14.Tavuk Derili Pirzola

15.Erpiliç Uçsuz Kanat

16.Tavuk Sarma

17.Tavuk Fileto

18.Erpiliç Donuk Baget

19.Tavuk But Kalçalı

20.Tavuk Kanat

21.Kavurma

22. Sucuk

 

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI – MISIR YAĞI – ZEYTİN YAĞI

1.Anadolu Ayçiçek Yağı 1LT

2. Anadolu Ayçiçek Yağı 2LT

3. TMO Ayçiçek Yağı 5 LT

4. TK Ayçiçek Yağı 1LT

5. TK Ayçiçek Yağı 2 LT

6. TK Mısısr Yağı 5 LT

7. TK Anadolu Riviera Zeytinyağı 5 LT

8. TK Anadolu Riviera Zeytinyağı 2 LT

Tarım Kredi Market Yumurta Ürünlerinde İndirime Girecek Ürünler

1.Türem Yumurta M Boy 30'lu

2.Türem Yumurta L Boy 15'li

3.Artorganik Yumurta 15'li

4.Karacaköy Yumurta 15'li

5.Baytemur Yumurta 15'li

6.Karacaköy Yumurta 30'lu

Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde İndirime Girecek Ürünler

1. TK Osmancık Pirinç

2. TK Anadolu Baldo Pirinç

3. TK Anadolu Pilavlık Bulgur

4. TK Anadolu Pilavlık Bulgur

5. TK Anadolu Kırmızı Mercimek

6. TK Anadolu Kırmızı Mercimek

7. TK Anadolu Barbunya

8. TK Koçbaşı Nohut

9. TK Nohut

10. TK Kuru Fasulye

11. Un

12. TK Salça

Temizlik Ürünlerinde İndirime Girecek Ürünler

1.Tuvalet Kağıdı

2. Havlu Kağıdı

3.Çamaşır Suyu

4. Deterjan Grubu

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12 Ağu 2022 - 10:41 - Gündem

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