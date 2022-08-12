Masterchef Tayfun Genç Kimdir? Tayfun Genç Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Tayfun Genç Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Şimdilerde soluksuz izlenecek bir yarış sunmaya başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, boşta kalan son önlüklerini de bir bir dağıtmaya başladı. Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bir kişi daha ana kadro yarışına dahil olurken; ana kadro yarışına dahil olan Tayfun Genç isimli yarışmacı, yarışmanın izleyicileri tarafından hemen mercek altına alındı! Peki, Masterchef Tayfun Genç kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Tayfun Genç ne mezunu, boy kilosu kaç? İşte Masterchef Tayfun Genç İnstagram hesabı…