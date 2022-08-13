- 13 Ağu 2022 - 00:30

O Kız Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? O Kız Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte O Kız Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…Meğer Erkan Petekkaya!

Yeni sezon hazırlıklarını bir bir tamamlamaya başlamış olan ekranlar, komediden drama pek çok türde yeni dizilerini seyirci karşısına çıkarmak için geri sayıma geçti. O yapımlardan biri olan O Kız dizisi, yeni sezonda seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken; dizinin yayınlanan ilk fragmanı televizyon izleyicisini bir hayli etkiledi. İşte O Kız Dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını bir bir tamamlamaya başlamış olan ekranlar, komediden drama pek çok türde yeni dizilerini seyirci karşısına çıkarmak için geri sayıma geçti. O yapımlardan biri olan O Kız dizisi, yeni sezonda seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken; dizinin yayınlanan ilk fragmanı televizyon izleyicisini bir hayli etkiledi. Özellikle de O Kız dizisinin konusu, şimdiden seyirciyi kendisine çekmeyi başardı! Peki, O Kız dizisi hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? O Kız dizisi nerede çekiliyor? İşte O Kız dizisinin konusu ve oyuncuları…

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13 Ağu 2022 - 00:30 - Dizi Haberleri

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