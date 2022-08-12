Yıldız Tilbe Sahneye İç Çamaşırlarıyla Çıkınca Olanlar Oldu! Turuncu Saten Elbisenin Altına… “Yapma Etme Bacım!” Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı! Bembeyaz…
Her hamlesi ayrı bir olay yaratan Yıldız Tilbe, magazin dünyasını bu kez bambaşka bir hamleyle salladı! İç çamaşırıyla sahneye çıkan usta sanatçı Yıldız Tilbe, turuncu saten elbisesinin güzelliğini unutturdu! Hayranlarından “Yapma, etme bacım” yorumlarını alan Tilbe, milyonların neye uğradığına şaşırmasına neden oldu! İşte Yıldız Tilbe’nin sahnedeki sütyenli hali…
Hem şarkılarıyla hem de tarzıyla milyonların kalbinde taht kuran Yıldız Tilbe’nin diğer sanatçılardan ayrılan birçok noktası bulunuyor. Bunların başında ise yapmış olduğu kombinler geliyor. Her zaman farklı tercihlerde bulunan Yıldız Tilbe’nin son konserlerinden birinde sütyenle sahneye çıkması görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.