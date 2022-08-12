Yıldız Tilbe Sahneye İç Çamaşırlarıyla Çıkınca Olanlar Oldu! Turuncu Saten Elbisenin Altına… “Yapma Etme Bacım!” Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı! Bembeyaz…

Hem şarkılarıyla hem de tarzıyla milyonların kalbinde taht kuran Yıldız Tilbe’nin diğer sanatçılardan ayrılan birçok noktası bulunuyor. Bunların başında ise yapmış olduğu kombinler geliyor. Her zaman farklı tercihlerde bulunan Yıldız Tilbe’nin son konserlerinden birinde sütyenle sahneye çıkması görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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