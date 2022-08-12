Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Ağu 2022 - 21:17

Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozlar Verince Ortalık Karıştı! Acun Anında Telefon Edip “Melisa’yı Gönder” Dedi! Velayet Davası İyice Karışacak!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, dudak dudağa pozlar verince Acun Ilıcalı cephesinde bombalar patladı! Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı’nın o fotoğrafını gördükten hemen sonra Şeyma Subaşı’yı aradığı ve “Melisa’yı hemen bana gönder” dediği iddia edildi! Velayet davasıyla birbirlerine düşman kesilen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı arasında kılıçlar çekildi! Peki, neler oluyor?