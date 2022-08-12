Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozlar Verince Ortalık Karıştı! Acun Anında Telefon Edip “Melisa’yı Gönder” Dedi! Velayet Davası İyice Karışacak!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, dudak dudağa pozlar verince Acun Ilıcalı cephesinde bombalar patladı! Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı’nın o fotoğrafını gördükten hemen sonra Şeyma Subaşı’yı aradığı ve “Melisa’yı hemen bana gönder” dediği iddia edildi! Velayet davasıyla birbirlerine düşman kesilen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı arasında kılıçlar çekildi! Peki, neler oluyor?
Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu aşk sonrasında ününe ün katan Şeyma Subaşı, 9 yıllık ilişkinin sadece 1 yılını evli geçirmişlerdi. Anlaşarak boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çifti, çocukları Melisa için bomba bir velayet kavgasına düşmüşlerdi. Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’nın çıkan haberlerinden sonra kızının velayetini üzerine almıştı. Şeyma Subaşı’da bu durumdan rahatsız olarak geçtiğimiz yıl, velayet davası açmıştı. Şimdiyse Şeyma Subaşı’nın dudak dudağa pozlarından sonra ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.