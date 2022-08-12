Burcu Özberk’in 3 Milyon Liralık Araba Pozu Olay Yarattı! Minicik Elbisesiyle Kıvırta Kıvırta… “Birisi Acilen İtfaiye Çağırsın! Yangın Var…”

İlhan Şen’le aşk dedikodularına karışan Burcu Özberk, bu iddiaların altının dolu olmadığını dile getirmişti. Sadece çok uyumlu oldukları için hayranlarının kendilerini yakıştırdıklarını dile getiren Burcu Özberk, yakışıklı oyuncu İlhan Şen’in sadece çok yakın arkadaşı olduğunu belirtmişti. Şu sıralar kalbinin boş olduğu bilinen Burcu Özberk’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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