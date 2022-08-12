- 12 Ağu 2022 - 21:47 G: 12 Ağu 2022 - 21:48

Burcu Özberk’in 3 Milyon Liralık Araba Pozu Olay Yarattı! Minicik Elbisesiyle Kıvırta Kıvırta… “Birisi Acilen İtfaiye Çağırsın! Yangın Var…”

En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan Burcu Özberk, 3 milyon liralık araba pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Minicik bir elbise giyerek kıvırta kıvırta dans ettiği anları paylaşan Burcu Özberk, ağızların açık kalmasına neden oldu. Hayranlarından “Birisi acilen itfaiye çağırsın! Yangın var” yorumlarını arka arkaya alan Özberk, kısa sürede gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

İlhan Şen’le aşk dedikodularına karışan Burcu Özberk, bu iddiaların altının dolu olmadığını dile getirmişti. Sadece çok uyumlu oldukları için hayranlarının kendilerini yakıştırdıklarını dile getiren Burcu Özberk, yakışıklı oyuncu İlhan Şen’in sadece çok yakın arkadaşı olduğunu belirtmişti. Şu sıralar kalbinin boş olduğu bilinen Burcu Özberk’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Ağu 2022 - 21:47 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Masmavi Bikinisiyle Instagram’ı Salladı! “Baban Görse Kalpten Gidecek!” Yorumlar Milyonları Tir Tir Titretiyor… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Masmavi Bikinisiyle Instagram’ı Salladı! “Baban Görse Kalpten Gidecek!” Yorumlar Milyonları Tir Tir Titretiyor…
Survivor Nagihan’dan Acun Ilıcalı’yı Yerle Bir Etti! Kazandığı Parayı Beğenmeyince Öyle Bir Açıklamada Bulundu ki, Acun Mosmor Kalabilir! Meğer… mask
Survivor Nagihan’dan Acun Ilıcalı’yı Yerle Bir Etti! Kazandığı Parayı Beğenmeyince Öyle Bir Açıklamada Bulundu ki, Acun Mosmor Kalabilir! Meğer…
Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozlar Verince Ortalık Karıştı! Acun Anında Telefon Edip “Melisa’yı Gönder” Dedi! Velayet Davası İyice Karışacak! mask
Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozlar Verince Ortalık Karıştı! Acun Anında Telefon Edip “Melisa’yı Gönder” Dedi! Velayet Davası İyice Karışacak!
Kardeşlerim Dizisine ATV’den Yeni Sezon Kararı! Açıklamalar Peş Peşe Geliyor; Su Burcu Yazgı Coşkun İsyanı Basabilir! Seyircilerin Tüyleri Şimdiden Ürperdi… mask
Kardeşlerim Dizisine ATV’den Yeni Sezon Kararı! Açıklamalar Peş Peşe Geliyor; Su Burcu Yazgı Coşkun İsyanı Basabilir! Seyircilerin Tüyleri Şimdiden Ürperdi…
Eda Ece Siyahlar İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Instagram Bu Fotoğrafların Ardından Çökebilir! “Kadın Bunu Bize Yapmaya Hakkın Yok!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Eda Ece Siyahlar İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Instagram Bu Fotoğrafların Ardından Çökebilir! “Kadın Bunu Bize Yapmaya Hakkın Yok!” Yorumlar Arka Arkaya…
Acun Ilıcalı’nın Dünya Güzeli Kızını Görenler Küçük Dilini Yuttu! 15 Bin Liralık Elbise Olayı Halen Unutulamamıştı; Her Bir Detayı Ayrı Güzel… “Maşallah” mask
Acun Ilıcalı’nın Dünya Güzeli Kızını Görenler Küçük Dilini Yuttu! 15 Bin Liralık Elbise Olayı Halen Unutulamamıştı; Her Bir Detayı Ayrı Güzel… “Maşallah”
Pınar Deniz Maviler İçerisinde Yaptı Yine Yapacağını! Göğüs Dekoltesi Instagram’ı İnin İnim İnletti; Kalpler 500 Atıyor! “Aman Ceylin! Bırak Akıllar Başlarda Kalsın!” mask
Pınar Deniz Maviler İçerisinde Yaptı Yine Yapacağını! Göğüs Dekoltesi Instagram’ı İnin İnim İnletti; Kalpler 500 Atıyor! “Aman Ceylin! Bırak Akıllar Başlarda Kalsın!”
Masterchef Somer Şef Stüdyoda Kan Çıkardı! Yarışmacıya Ağzının Payını Verince Sosyal Medya İnim İnim İnledi! “Konuş Be Somer Şef!” Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Somer Şef Stüdyoda Kan Çıkardı! Yarışmacıya Ağzının Payını Verince Sosyal Medya İnim İnim İnledi! “Konuş Be Somer Şef!” Neler Oldu Neler…
58’lik Hülya Avşar Danteli Sütyenini Göstere Göstere Dekolteye Boğdu! Kasığına Kadar Açılan Eteği Yetmedi, Şimdi de Bunu Yaptı! “Yok Artık” mask
58’lik Hülya Avşar Danteli Sütyenini Göstere Göstere Dekolteye Boğdu! Kasığına Kadar Açılan Eteği Yetmedi, Şimdi de Bunu Yaptı! “Yok Artık”
Demet Özdemir Baştan Aşağı Saten Elbisesiyle Oğuzhan Koç’u Delirtti! Göğüs Dekoltesi Evlere Ateş Saldı; Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Kalbim Sıkıştı!” mask
Demet Özdemir Baştan Aşağı Saten Elbisesiyle Oğuzhan Koç’u Delirtti! Göğüs Dekoltesi Evlere Ateş Saldı; Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Kalbim Sıkıştı!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Masmavi Bikinisiyle Instagram’ı Salladı! “Baban Görse Kalpten Gidecek!” Yorumlar Milyonları Tir Tir Titretiyor… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Masmavi Bikinisiyle Instagram’ı Salladı! “Baban Görse Kalpten Gidecek!” Yorumlar Milyonları Tir Tir Titretiyor…
Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozlar Verince Ortalık Karıştı! Acun Anında Telefon Edip “Melisa’yı Gönder” Dedi! Velayet Davası İyice Karışacak! mask
Şeyma Subaşı Dudak Dudağa Pozlar Verince Ortalık Karıştı! Acun Anında Telefon Edip “Melisa’yı Gönder” Dedi! Velayet Davası İyice Karışacak!
Survivor Nagihan’dan Acun Ilıcalı’yı Yerle Bir Etti! Kazandığı Parayı Beğenmeyince Öyle Bir Açıklamada Bulundu ki, Acun Mosmor Kalabilir! Meğer… mask
Survivor Nagihan’dan Acun Ilıcalı’yı Yerle Bir Etti! Kazandığı Parayı Beğenmeyince Öyle Bir Açıklamada Bulundu ki, Acun Mosmor Kalabilir! Meğer…
Kardeşlerim Dizisine ATV’den Yeni Sezon Kararı! Açıklamalar Peş Peşe Geliyor; Su Burcu Yazgı Coşkun İsyanı Basabilir! Seyircilerin Tüyleri Şimdiden Ürperdi… mask
Kardeşlerim Dizisine ATV’den Yeni Sezon Kararı! Açıklamalar Peş Peşe Geliyor; Su Burcu Yazgı Coşkun İsyanı Basabilir! Seyircilerin Tüyleri Şimdiden Ürperdi…
Masterchef Somer Şef Stüdyoda Kan Çıkardı! Yarışmacıya Ağzının Payını Verince Sosyal Medya İnim İnim İnledi! “Konuş Be Somer Şef!” Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Somer Şef Stüdyoda Kan Çıkardı! Yarışmacıya Ağzının Payını Verince Sosyal Medya İnim İnim İnledi! “Konuş Be Somer Şef!” Neler Oldu Neler…
Pınar Deniz Maviler İçerisinde Yaptı Yine Yapacağını! Göğüs Dekoltesi Instagram’ı İnin İnim İnletti; Kalpler 500 Atıyor! “Aman Ceylin! Bırak Akıllar Başlarda Kalsın!” mask
Pınar Deniz Maviler İçerisinde Yaptı Yine Yapacağını! Göğüs Dekoltesi Instagram’ı İnin İnim İnletti; Kalpler 500 Atıyor! “Aman Ceylin! Bırak Akıllar Başlarda Kalsın!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL