Burcu Özberk’in 3 Milyon Liralık Araba Pozu Olay Yarattı! Minicik Elbisesiyle Kıvırta Kıvırta… “Birisi Acilen İtfaiye Çağırsın! Yangın Var…”
En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan Burcu Özberk, 3 milyon liralık araba pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Minicik bir elbise giyerek kıvırta kıvırta dans ettiği anları paylaşan Burcu Özberk, ağızların açık kalmasına neden oldu. Hayranlarından “Birisi acilen itfaiye çağırsın! Yangın var” yorumlarını arka arkaya alan Özberk, kısa sürede gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
İlhan Şen’le aşk dedikodularına karışan Burcu Özberk, bu iddiaların altının dolu olmadığını dile getirmişti. Sadece çok uyumlu oldukları için hayranlarının kendilerini yakıştırdıklarını dile getiren Burcu Özberk, yakışıklı oyuncu İlhan Şen’in sadece çok yakın arkadaşı olduğunu belirtmişti. Şu sıralar kalbinin boş olduğu bilinen Burcu Özberk’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.