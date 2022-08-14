Tarım Kredi Market Fiyatları Hafta Sonu Alaşağı Etti! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavukta Kampanya! İşte 13-14 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları

İndirimli ürünleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu hafta da aktüel ürün kataloğu kapsamında onlarca üründe indirime gitmiş bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin hafta sonu geçerli olacak olan indirimleri arasında ayçiçek yağı, et, yumurta gibi pek çok ürün yer alıyor. Peki, Tarım Kredi markette hafta sonu indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı, et, kıyma, yumurta, tereyağı, şeker, çay ve tavuk ne kadar, kaç TL? İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 13-14 Ağustos 2022 aktüel ürün fiyatları…

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