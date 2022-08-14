Tarım Kredi Market Fiyatları Hafta Sonu Alaşağı Etti! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavukta Kampanya! İşte 13-14 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları
İndirimli ürünleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu hafta da aktüel ürün kataloğu kapsamında onlarca üründe indirime gitmiş bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin hafta sonu geçerli olacak olan indirimleri arasında ayçiçek yağı, et, yumurta gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte Tarım Kredi Marketlerde gerçekleşen indiirmin detayları...
İndirimli ürünleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu hafta da aktüel ürün kataloğu kapsamında onlarca üründe indirime gitmiş bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin hafta sonu geçerli olacak olan indirimleri arasında ayçiçek yağı, et, yumurta gibi pek çok ürün yer alıyor. Peki, Tarım Kredi markette hafta sonu indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı, et, kıyma, yumurta, tereyağı, şeker, çay ve tavuk ne kadar, kaç TL? İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 13-14 Ağustos 2022 aktüel ürün fiyatları…
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14 Ağu 2022 - 00:08 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.