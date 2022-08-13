- 13 Ağu 2022 - 10:57 G: 13 Ağu 2022 - 11:01

En Komik ve Esprili Burçlar Hangisidir? Gülmekten Yüzünüz Buruşuyor! İşte Kahkahalara Boğan O Burçlar…

Her burca sahip olan insanların ciddiyet seviyeleri ya da espri yetenekleri bir olmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, sahip oldukları zeka pırıltısını espri yapmak için kullanıyor. Esprileriyle çevrelerindekini yüzü buruşana kadar güldüren bu burçlarla ilgili detaylar haberimizde...

Her burca sahip olan insanların ciddiyet seviyeleri ya da espri yetenekleri bir olmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, sahip oldukları zeka pırıltısını espri yapmak için kullanıyor. Esprileriyle çevrelerindekini yüzü buruşana kadar güldüren bu burçlara sahip olan insanların en komik esprileri yaptığı ise, tartışmasız kabul görüyor! Peki, en komik ve esprili burçlar hangisidir? İşte kahkahalara boğan o burçlar…

13 Ağu 2022 - 10:57 - Burç Haberleri

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