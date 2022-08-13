En Komik ve Esprili Burçlar Hangisidir? Gülmekten Yüzünüz Buruşuyor! İşte Kahkahalara Boğan O Burçlar…
Her burca sahip olan insanların ciddiyet seviyeleri ya da espri yetenekleri bir olmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, sahip oldukları zeka pırıltısını espri yapmak için kullanıyor. Esprileriyle çevrelerindekini yüzü buruşana kadar güldüren bu burçlarla ilgili detaylar haberimizde...
Her burca sahip olan insanların ciddiyet seviyeleri ya da espri yetenekleri bir olmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, sahip oldukları zeka pırıltısını espri yapmak için kullanıyor. Esprileriyle çevrelerindekini yüzü buruşana kadar güldüren bu burçlara sahip olan insanların en komik esprileri yaptığı ise, tartışmasız kabul görüyor! Peki, en komik ve esprili burçlar hangisidir? İşte kahkahalara boğan o burçlar…
13 Ağu 2022 - 10:57 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.