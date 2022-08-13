Masterchef Burak Revanbahş Kimdir? Burak Revanbahş Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Burak Revanbahş Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Ana kadro yarışmacılarını netleştirmek üzere olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, dün itibariyle 11’inci ismini kadrosuna dahil etti. Böylece beş yarışmacı daha seçecek olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ana kadrosuna dahil olan son isim Burak Revanbahş oldu. Yarışmaya oldukça iddialı giriş yapan Burak Revanbahş’ın o sözleri ise, yarışmacıyı daha da merak ettirdi! Peki, MasterChef Burak Revanbahş kimdir? Burak Revanbahş kaç yaşında, bekar mı, sevgilisi var mı? Burak Revanbahş ne mezunu, boy kilosu kaç? İşte MasterChef Burak Revanbahş İnstagram hesabı….

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