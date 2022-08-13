Masterchef Burak Revanbahş Kimdir? Burak Revanbahş Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Burak Revanbahş Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Ana kadro yarışmacılarını netleştirmek üzere olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, dün itibariyle 11’inci ismini kadrosuna dahil etti. Böylece beş yarışmacı daha seçecek olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ana kadrosuna dahil olan son isim Burak Revanbahş oldu. İşte Burak Revanbahş ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ana kadro yarışmacılarını netleştirmek üzere olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, dün itibariyle 11’inci ismini kadrosuna dahil etti. Böylece beş yarışmacı daha seçecek olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ana kadrosuna dahil olan son isim Burak Revanbahş oldu. Yarışmaya oldukça iddialı giriş yapan Burak Revanbahş’ın o sözleri ise, yarışmacıyı daha da merak ettirdi! Peki, MasterChef Burak Revanbahş kimdir? Burak Revanbahş kaç yaşında, bekar mı, sevgilisi var mı? Burak Revanbahş ne mezunu, boy kilosu kaç? İşte MasterChef Burak Revanbahş İnstagram hesabı….
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13 Ağu 2022 - 11:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.